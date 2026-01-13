  • News24
Buona notizia

Viabilità, via Balbi riapre al transito dei veicoli autorizzati: ecco cosa cambia

Da questa mattina la strada è di nuovo aperta ad autobus, taxi e mezzi autorizzati

via balbi

Genova Sospiro di sollievo per il traffico cittadini. E’ terminata in queste ore, infatti, la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, da questa mattina via Balbi riapre nuovamente al transito dei veicoli autorizzati.

Contestualmente alla riapertura, viene confermato il limite dei 30 km/h di velocità massima per tutti i veicoli.
Nel dettaglio, ecco le nuove prescrizioni in vigore in via Balbi e nelle strade limitrofe fino alle ore 24.00 del 31 gennaio: limite massimo di velocità di 30 km/h; senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata; sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e piazza Acquaverde è istituito ulteriore stallo di sosta riservato a veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso e area di sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00-24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

Per via Arsenale di Terra: limite massimo di velocità di 30 km/h; sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00/24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

Per salita della Provvidenza: obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.

