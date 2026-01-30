Modifiche al traffico a Genova fino al 5 febbraio per cantieri e manifestazioni

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 30 gennaio e il 5 febbraio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Già dalle ore 23.30 di sabato 31 gennaio, l’entrata in vigore delle misure (tra cui divieti di sosta e circolazione) legate alla Fiera di Sant’Agata in programma domenica 1° febbraio

2) Gli interventi previsti in corso Aurelio Saffi per il progetto del Tunnel Subportuale

3) Il senso unico alternato in un tratto di via 30 Giugno 1960, fino al 13 febbraio, per i lavori sul viadotto Polcevera

4) La chiusura notturna, fino a venerdì 6 febbraio, della Galleria “Goffredo Mameli” tra Albaro e la Foce, per interventi di manutenzione sulle facciate.

1) FIERA DI SANT’AGATA – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Fiera di Sant’Agata , dalle ore 23.30 di sabato 31 gennaio alle ore 5.00 di lunedì 2 febbraio entreranno in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, i seguenti provvedimenti: In occasione dellaentreranno in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, i seguenti provvedimenti:

– corso Sardegna, semicarreggiata lato levante per la direzione monte:

1. nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e la piazza Giusti dal fronte civico 34 di corso Sardegna, ad eccezione della parte centrale:

a. divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. soppressione della pista ciclabile per istituzione capolinea e fermata provvisoria mezzi AMT e area per sosta mezzi di soccorso Vigili del Fuoco e ambulanze

2. nel tratto compreso tra piazza Giusti e via Don Orione:

a. divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. soppressione della pista ciclabile.

– corso Sardegna, semicarreggiata lato ponente:

nel tratto compreso tra via Don Orione e piazza Giusti:

a. divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo

b. doppio senso di circolazione

c. soppressione corsia riservata.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE

Elenco delle strade dove entrerà in vigore il divieto di circolazione e sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata:

1. piazza Giusti, limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato

2. via Paolo Giacometti (eccetto mezzi AMT fino alle 2.00 alle ore 20.00 di domenica 1° febbraio)

3. via de Paoli

4. via Michele Novaro, nel tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli

5. piazza Giovanni Martinez

6. via Filippo Casoni

7. piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente;

8. via Giovanni Torti, nel tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero d’Oro

9. via Tomaso Pendola

10. via Paggi

11. via Contubernio G.B. D’Albertis, nel tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale

12. via Vittoria Giorni

13. corso Galileo Galilei

14. piazza Manzoni nella parte lato mare

15. via L. Cambiaso, ad eccezione degli aventi diritto, con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE

Elenco delle strade dove entrerà in vigore il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata:

1. via Marina di Robilant, lato ponente del tratto compreso tra via San Fruttuoso e via Torti

2. via San Fruttuoso, lato mare del tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e Villa Migone e, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra Villa Migone e via dell’Albero D’Oro (compresa)

3. passo Resa di Villa Migone

4. via G.B. d’Albertis, nel tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via Repetto

5. via Olivieri, nel tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso sono istituiti:

1. senso unico di marcia nel tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con Via dell’Albero d’Oro (compresa) con la contestuale rimozione dei dissuasori di transito e l’occultamento della segnaletica di divieto di circolazione

2. divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro.

In via dell’Albero d’Oro entra in vigore l’obbligo di arresto e di dare precedenza, e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.

In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. istituzione del senso unico di marcia, direzione ponente nel tratto compreso tra la via Novaro e la piazza Martinez

2. per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa.

In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

In via Torti, nel tratto discendente dopo l’intersezione con via Donghi, viene interdetta la circolazione dei veicoli, mediante il posizionamento di transenna e freccia direzionale con obbligo di svolta a destra in via Donghi. Previsto il posizionamento di transenne anche a ponente delle intersezioni con via Marina di Robilant e via Imperiale

Sono temporaneamente istituite, nei sottoelencati tratti stradali, le fermate degli autobus AMT adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano:

1. lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti

2. lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena

3. lato mare di piazza Giusti in prossimità del civico 1

4. lato levante di corso Sardegna nel tratto compreso tra fronte civico 34 e via Giacometti;

5. lato ponente di via Imperiale, fronte civici 9R e 11R, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per gli stalli di sosta antecedenti a quello riservati ai titolari di CUDE.

Soppressa la corsia riservata ai mezzi pubblici in via Torti e via Barrili, con la contestuale disattivazione dell’impianto di rilevamento infrazioni.

Per garantire i requisiti di sicurezza “safety” e “security” dettati dalle competenti autorità ed illustrate dalla Prefettura UTG di Genova – Area 1 – Gabinetto, saranno posizionate barriere modulari in cemento (Jersey), a norma, segnalati e ben visibili, nei seguenti varchi di accesso: Questi saranno posizionati ai seguenti varchi:

1. corso Sardegna all’intersezione con via Don Luigi Orione nella semicarreggiata levante;

2. corso Sardegna all’intersezione con via Giacometti nella semicarreggiata levante;

3. via Giovanni Torti all’intersezione con piazza Terralba a levante dell’intersezione con via dell’Albero D’Oro;

4. piazza Terralba all’intersezione con via Terralba;

5. corso Galliera all’intersezione con ponte Castelfidardo a lato mare;

6. via Novaro all’intersezione con la Pietro Toselli;

7. piazza Martinez intersezione via Vitale/via Toselli.

Dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) CORSO SAFFI – LAVORI TUNNEL SUBPORTUALE

Dalle ore 21.00 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 24.00 del 30 novembre in corso Aurelio Saffi , nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B, per le attività di cantierizzazione delle aree affacciate sui giardini Coco, legate ai lavori di realizzazione del Tunnel Subportuale, vengono introdotte le seguenti prescrizioni nei sottoelencati tratti stradali: in, nel, per le attività di cantierizzazione delle aree affacciate sui giardini Coco, legate ai lavori di realizzazione del Tunnel Subportuale, vengono introdotte le seguenti prescrizioni nei sottoelencati tratti stradali:

1. nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 19R – divieto di transito pedonale sul marciapiedi lato ponente, con deviazione dei flussi pedonali su idoneo percorso protetto in adiacenza alle aree di cantiere

2. nel tratto compreso la Casa del Mutilato e il civico 21R – divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati sul lato ponente

3. temporaneo spostamento della fermata AMT cod. 119 Saffi 2/Pescatori all’altezza del civico 1A

4. nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B – limite dei 30 km/h di velocità massima.

Inoltre:

Nelle notti tra lunedì 2 e mercoledì 4 febbraio, sempre in corso Aurelio Saffi, nel tratto compreso tra i civici 3 ed 1, per i lavori legati al progetto del Tunnel Subportuale, nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, entrano in vigore le seguenti disposizioni:

1.limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 19 rosso.

3) TRATTO VIA 30 GIUGNO 1960 – SENSO UNICO ALTERNATO

Dalle ore 21.00 di mercoledì 28 gennaio in via 30 giugno 1960 , nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, nella fascia oraria 00.00/24.00, fino al 13 febbraio, nell’ambito dei lavori di rinforzo strutturale del viadotto esistente e la completa sostituzione dell’impalcato ferroviario esistente con un nuovo impalcato, viene introdotto il senso unico alternato. in, nel, nella fascia oraria 00.00/24.00,, nell’ambito dei lavori di rinforzo strutturale del viadotto esistente e la completa sostituzione dell’impalcato ferroviario esistente con un nuovo impalcato, viene introdotto il

4) GALLERIA GOFFREDO MAMELI – LAVORI DI MANUTENZIONE

Da mercoledì 28 gennaio a venerdì 6 febbraio nella Galleria “Goffredo Mameli” di collegamento tra Albaro e la Foce, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle facciate, nella fascia oraria notturna 21.00/5.00 viene istituito il divieto di circolazione veicolare. nelladi collegamento tra Albaro e la Foce, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle facciate, nella fascia oraria notturnaviene istituito il

Tutti i giorni, tranne sabati e festivi, il transito sarà consentito, oltre ai veicoli afferenti alle lavorazioni, soltanto ai mezzi di soccorso e ai bus AMT.