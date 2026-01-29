  • News24
Disagi

Cede l’asfalato in via Redipuglia, cantiere del nuovo Gaslini allagato e strada chiusa fotogallery

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Ireti e quelli del Comune

chiusura via redipuglia

Genova. Via Redipuglia, a Quarto, è chiusa dalla tarda mattinata di giovedì 29 gennaio per il cedimento di una palificata del cantiere per il nuovo Gaslini. Il cedimento potrebbe essere dovuto alla rottura di un tubo dell’acqua, ma gli accertamenti sono in corso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Ireti e quelli del Comune. La strada è transennata, e la polizia locale si sta occupando di regolare il traffico. I tecnici di Ireti stanno in queste ore cercando di individuare l’eventuale rottura per procedere alla riparazione.

“Ha ceduto la palificata e il cantiere si è allagato – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, in sopralluogo con la sindaca Silvia Salis – la strada sarà chiusa almeno una settimana. Gli operai e i tecnici dovranno consolidare il versante e la pubblica incolumità ha attivato Ireti per intervenire su tutti i sottoservizi. La chiusura della strada è cautelativa, per non pesare sull’impalcato in questo momento”.

Nessuno è stato fatto evacuare, e si sta valutando l’istituzione del senso unico alternato.

Cede l’asfalto, chiusa via Redipuglia
