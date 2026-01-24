Via Cantore, auto si schianta e abbatte un palo della luce: una corsia chiusa al traffico

Genova. Disagi questa mattina in via Cantore, arteria cruciale della viabilità di Sampierdarena. Una corsia è stata chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6.

Per cause da chiarire il conducente di un’auto, un uomo di 40 anni, ha perso il controllo e si è schiantato sullo spartitraffico, abbattendo anche un palo della luce. È successo all’altezza di via Rela, sulla carreggiata in direzione centro.

Il lampione ha ostruito parzialmente la strada, rendendo necessarie limitazioni al traffico per la messa in sicurezza e il ripristino. Sul posto la polizia locale e i tecnici.

Per fortuna il bilancio dell’incidente non contempla feriti. Per soccorrere l’autista è stata inviata un’ambulanza della Misericordia, ma il 40enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.