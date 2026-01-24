  • News24
Carambola

Via Cantore, auto si schianta e abbatte un palo della luce: una corsia chiusa al traffico

L'incidente all'alba nella carreggiata in direzione centro, per fortuna non si registrano feriti

Generico via cantore2026
Foto d'archivio

Genova. Disagi questa mattina in via Cantore, arteria cruciale della viabilità di Sampierdarena. Una corsia è stata chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6.

Per cause da chiarire il conducente di un’auto, un uomo di 40 anni, ha perso il controllo e si è schiantato sullo spartitraffico, abbattendo anche un palo della luce. È successo all’altezza di via Rela, sulla carreggiata in direzione centro.

Il lampione ha ostruito parzialmente la strada, rendendo necessarie limitazioni al traffico per la messa in sicurezza e il ripristino. Sul posto la polizia locale e i tecnici.

Per fortuna il bilancio dell’incidente non contempla feriti. Per soccorrere l’autista è stata inviata un’ambulanza della Misericordia, ma il 40enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.

