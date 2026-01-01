Vesima, ragazzo di circa trent’anni muore sugli scogli: indagini in corso

Genova. Un ragazzo di circa 30 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, a Vesima, sugli scogli di Punta Nave. La zona si trova all’estremo ponente del territorio del Comune di Genova, nei pressi dello studio dell’architetto Renzo Piano.
Il giovane è stato soccorso intorno alle 13 da un’automedica del 118 ma, una volta sul posto, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
Allertati immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Arenzano e la capitaneria di porto, con la pattuglia Locamare, che ha preso in carico gli approfondimenti del caso.
Secondo le prime informazioni il giovane potrebbe essere caduto sugli scogli mentre pescava ma non si esclude, al momento, alcuna ipotesi.