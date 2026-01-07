Verso Milan – Genoa, Sucu sarà al Meazza e De Rossi non fa calcoli: “Giocheranno i più pronti”

Genova. Ci sarà anche il presidente Dan Sucu giovedì 7 gennaio al Meazza per l’ultima gara di andata del Genoa contro il Milan.

Partita delicata, dopo tre sconfitte consecutive e il deludente pareggio casalingo contro il Pisa e i tifosi che si aspettavano già dei rinforzi e lo hanno esternato con uno striscione a Pegli.

La squadra, dopo la rifinitura è arrivata in Lombardia, ma le convocazioni saranno rese note solo domattina. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Genoa, oggi nella sala riunioni, prima delle attivazioni in palestra, Daniele De Rossi e lo staff hanno fornito le indicazioni del piano gara, con il supporto delle clip incentrate sulle prerogative degli avversari.

Davanti allo chief of football, Diego Lopez, capitan Vasquez e compagni hanno perfezionato gli addestramenti per le palle inattive, ripassando in partitella le consegne imbastite nella prima parte di settimana. Non ci sono assenti per squalifica, ma la casella degli indisponibili è ancora popolata: oltre a Onana impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa, non saranno della partita Cornet, Ekuban, Gronbaek, Messias e Siegrist. Per un paio di elementi è ipotizzabile, in presenza di riscontri positivi, un rientro per lo scontro diretto e il posticipo di lunedì con il Cagliari.

De Rossi, che non ha parlato nella solita conferenza stampa, dichiara attraverso i canali ufficiali: “È una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile. Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno in campo i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti. Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità”.