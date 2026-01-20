  • News24
Venti di burrasca a Genova: diversi interventi dei vigili del fuoco per tegole e insegne pericolanti

A fuoco anche un tetto a Ceranesi ma nessun ferito

Genova. Diversi gli interventi dei pompieri oggi a Genova a causa dei venti di burrasca da Nord. Tegole e insegne pericolante hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco soprattutto a ponente tra via Chiaravagna e via Sestri a Sestri Ponente.
I pompieri sono intervenuti anche in via XX Settembre per uno striscione che avrebbe potuto finire al suolo dal ponte monumentale
Nel tardo pomeriggio un incendio si é sviluppato in un sottotetto a Ceranesi. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state contenute rapidamente limitando i danni ad una piccola porzione del tetto. Nessuna persona ferita.
