Venezuela, mercoledì 14 gennaio un incontro alla fondazione Casa America

"È finita la dittatura in Venezuela? Come giudicare modalità e conseguenze dell’iniziativa degli USA?" le domande a cui alcuni esperti cercheranno di rispondere

Genova. Mercoledì 14 gennaio, alle ore 17:00, presso la sede di Fondazione Casa America ETS, in via dei Giustiniani 12/4, si terrà l’incontro pubblico “È finita la dittatura in Venezuela? Come giudicare modalità e conseguenze dell’iniziativa degli USA?”

L’incontro è un’occasione di analisi e approfondimento in merito alla recente cattura del presidente venezuelano Maduro da parte dell’amministrazione Trump e delle possibili conseguenze sul piano internazionale.

Dopo la presentazione di Roberto Speciale, presidente della fondazione, interverrà Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell’ISPI e professoressa all’Università Bocconi.

Seguirà una discussione. L’ingresso è gratuito. È necessaria una conferma per ragioni organizzative. Per informazioni e prenotazioni contattare info@casamerica.it o 010 2518368.

