“Giù le mani dal Venezuela”, anche a Genova la mobilitazione nazionale dopo la cattura di Maduro nel blitz Usa

Genova. Dopo la controversa cattura – per molto rapimento – del presidente del Venezuela Nicolas Maduro per opera dell’esercito degli Stati Uniti, continua la mobilitazione dei divesti gruppi di opinione che in queste ore si stanno “affrontando a distanza” sul tema. Dopo i presidi contro Trump e quelli contro lo stesso Maduro, sabato pomeriggio è prevista una nuova manifestazione dal titolo inequivocabile: “Giù le mani dal Venezuela”

La mobilitazione è stata rilanciata attraverso una nota stampa da Potere al Popolo, già promotore di un presidio sotto l’agenzia consolare degli Stati Uniti di via Dante dello scorso lunedì. La manifestazione partirà dalle 16 del pomeriggio, con concentramento in Piazza Caricamento “in contemporanea con altre città italiane, a difesa del Venezuela e contro l’aggressione imperialista statunitense”.

“Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e ha rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores – si legge nella nota stampa – Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e al processo rivoluzionario bolivariano. Chiediamo l’immediato rilascio del presidente e della primera combatiente. Scendiamo in piazza per dimostrare la nostra solidarietà internazionalista al Venezuela, contro l’imperialismo Usa e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina e l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina”.

La lista delle adesioni è in aggiornamento, al momento vede: Cambiare rotta, OSA, Rete dei Comunisti, Potere al Popolo, USB, Calp, Associazione Italia Cuba, Partito della Rifondazione Comunista, Udap, Frente RC5 Génova, Partito Comunista Italiano