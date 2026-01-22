  • News24
Manifestazione

La comunità venezuelana torna in piazza a Genova: “Liberare tutti i prigionieri politici”

Appuntamento il 24 gennaio a De Ferrari, unico simbolo la bandiera: "Denunciamo le persistenti violazioni dei diritti umani nel nostro Paese"

Il presidio della comunità venezuelana a Genova

Genova. La comunità venezuelana a Genova torna in piazza per chiedere “la liberazione totale dei prigionieri politici in Venezuela e per denunciare le persistenti violazioni dei diritti umani nel Paese“. Lo aveva già fatto poche ore dopo l’attacco degli Stati Uniti e l’arresto di Maduro, e ancora nei giorni seguenti per opporsi ad alcune manifestazioni (tra cui una con l’adesione di larga parte del centrosinistra) che ne chiedevano invece la liberazione.

La manifestazione si terrà sabato 24 gennaio alle ore 18.00 in piazza De Ferrari (lato Ducale) e farà parte di una mobilitazione pacifica e simultanea che coinvolgerà complessivamente nove città italiane, espressione della società civile venezuelana presente sul territorio nazionale.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – ha carattere civico, pacifico e apartitico. I partecipanti manifesteranno sotto un unico simbolo: la bandiera del Venezuela, intesa come emblema di identità nazionale e unità, respingendo fermamente qualsiasi forma di strumentalizzazione politica”.

Gli organizzatori e i partecipanti “condannano e respingono ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione contro cittadini venezuelani, in particolare quelle perpetrate da gruppi radicalizzati vicini al regime venezuelano, sia in Venezuela sia all’estero. La mobilitazione riafferma il proprio impegno per la non violenza, il rispetto reciproco e la convivenza democratica“.

Attraverso questa iniziativa, continuano, la comunità venezuelana a Genova “intende mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla situazione degli ostaggi politici, cittadini detenuti arbitrariamente per motivi politici, ed esprimere solidarietà alle loro famiglie e all’intera diaspora venezuelana.

Per informazioni generali sulla mobilitazione e sul coordinamento nazionale, è possibile consultare i canali informativi di Aiuto Venezuela.

