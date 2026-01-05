  • News24
La comunità venezuelana torna in piazza: “Qui siamo tutti esiliati politici. Trump? Ci fidiamo di lui” fotogallery

"In Venezuela non c'è democrazia, altri raccontano cose senza mostrare i fatti. Vogliamo tornare a casa e riabbracciare i nostri parenti"

Genova. La comunità venezuelana di Genova è scesa di nuovo in piazza a due giorni dall’attacco degli Stati Uniti che ha portato all’arresto del presidente Maduro. Un presidio in via San Vincenzo per contrapporsi (a distanza) alle altre due manifestazioni organizzate oggi per condannare l’azione di Trump e chiedere la liberazione di Maduro.

“Siamo qua per raccontare quello che accade veramente in Venezuela, dove non c’è democrazia – spiega Soreilis Rojas -. Altri raccontano cose senza far vedere i fatti. A Genova siamo circa 700, quasi tutti esiliati politici. Parlano tanto del diritto internazionale: vi ricordo che il 28 luglio 2024 il Venezuela non ha votato Maduro. Semplicemente si è insediato e si è autoproclamato. L’Unione Europea non riconosce il governo Maduro perché è illegittimo. Quel personaggio che hanno arrestato non è legittimo. Abbiamo un presidente eletto, Edmundo Gonzales Urrutia, che è in esilio come Maria Corina Machado”.

Su un cartello c’è la foto di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto dal 15 novembre 2024. “In Venezuela il regime non usa il mandato di arresto, arriva e sequestra le persone. Molti familiari dopo un anno non hanno sentito la voce dei parenti”.

Tra le varie scritte c’è anche “Grazie presidente Trump“. “Ci fidiamo di lui al 100% – assicurano alcuni manifestanti -. Il petrolio? Noi siamo produttori mondiali, in 26 anni ne hanno approfittato solo Cina, Cuba, Russia e Iran, cioè gli amici di Maduro”.

“Mi auguro che il Venezuela riesca a essere libero, che ci consegnino un Paese da ricostruire, che possiamo tornare a casa e riabbracciare i nostri parenti che ci stanno aspettando. Quella è la speranza che ci tiene in piedi”, conclude Rojas.

