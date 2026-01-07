  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Pra’, attivi da oggi i due nuovi autovelox fissi

I due dispositivi sono stati sistemati nelle vicinanze del civico 1A e del civico 70. Sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia

via pra'

Genova. Sono attivi da oggi, 24 ore su 24, i due nuovi autovelox sistemati in via Pra’ per controllare la velocità lungo l’arteria.

I due dispositivi fissi sono stati sistemati nelle vicinanze del civico 1A e del civico 70. Sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia, rilevando con precisione la velocità dei veicoli che procedono sia verso levante sia in direzione ponente.

In via Pra’ c’è il limite massimo di 50 km/h, ma troppo spesso la strada viene percorsa a velocità decisamente superiore. Da qui la decisione di installare i velox fissi, autorizzati dalla prefettura di Genova e in linea con le norme del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Più informazioni
leggi anche
Autovelox Vado Aurelia
Sicurezza stradale
Due nuovi autovelox in via Pra’, saranno attivi dal 7 gennaio
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.