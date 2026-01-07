Pra’, attivi da oggi i due nuovi autovelox fissi

Genova. Sono attivi da oggi, 24 ore su 24, i due nuovi autovelox sistemati in via Pra’ per controllare la velocità lungo l’arteria.

I due dispositivi fissi sono stati sistemati nelle vicinanze del civico 1A e del civico 70. Sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia, rilevando con precisione la velocità dei veicoli che procedono sia verso levante sia in direzione ponente.

In via Pra’ c’è il limite massimo di 50 km/h, ma troppo spesso la strada viene percorsa a velocità decisamente superiore. Da qui la decisione di installare i velox fissi, autorizzati dalla prefettura di Genova e in linea con le norme del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.