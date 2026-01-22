Vela, formazione d’eccellenza: al via un intenso programma per gli istruttori

Genova. Il Comitato I Zona FIV (Federazione Italiana Vela) ha annunciato oggi il lancio di un imponente piano formativo per l’anno 2026, confermando la centralità strategica della preparazione tecnica sul territorio ligure.

Con un calendario fitto di appuntamenti e un investimento organizzativo senza precedenti, la Formazione Istruttori del Comitato I Zona FIV si appresta a gestire una stagione record, volta a innalzare ulteriormente la qualità dell’insegnamento velico dalla Riviera di Levante a quella di Ponente.

Il programma, frutto di un intenso lavoro di pianificazione, prevede una serie di appuntamenti cruciali suddivisi in due semestri. Per il primo semestre del 2026, le attività in presenza sono fissate per il 27-28 febbraio e il 1 marzo (BS&S), seguite dal corso MDS dal 9 al 12 aprile, con i relativi esami il 18-19 aprile. A chiudere la prima parte dell’anno saranno il corso BS&S del 24-25-26 aprile e il corso MDG del 8-9-10 maggio.

Il secondo semestre vedrà la ripresa dei lavori con il BS&S del 25-26-27 settembre e con il MDG del 23-24-25 ottobre. L’anno si concluderà con il corso MDS dal 19 al 22 novembre e con i relativi esami il 28-29 novembre.

È fondamentale notare che le date indicate si riferiscono esclusivamente alle sessioni da svolgersi in presenza; le giornate di formazione on-line necessarie al completamento dei percorsi saranno integrate nei rispettivi bandi ufficiali. Il Comitato precisa inoltre che il calendario potrebbe subire variazioni a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa federale. Specificamente per le date del corso MDS di novembre, la conferma definitiva è subordinata all’approvazione, da parte del gruppo nazionale, dell’eventuale corso AdC di dicembre. Le località e i circoli ospitanti, attualmente oggetto di un’attenta selezione logistica, saranno comunicati progressivamente tramite i bandi specifici.

Micaela Conti, Referente della Formazione Istruttori del Comitato I Zona FIV, ha sottolineato la portata dell’impegno messo in campo: “Abbiamo pianificato un anno incredibilmente intenso, con ben 10 corsi previsti che interesseranno capillarmente tutto il territorio del Comitato I Zona, da Levante a Ponente. Stiamo lavorando senza sosta per definire le migliori sedi possibili e garantire un’offerta formativa di altissimo livello, capace di rispondere alle esigenze dei nostri futuri tecnici”.

L’iniziativa riflette la volontà del Comitato di investire nel capitale umano come motore di crescita per l’intero movimento velico regionale. Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV, ha dichiarato: “La formazione rappresenta l’asse centrale e imprescindibile per lo sviluppo tecnico dei nostri atleti e dei nostri istruttori in I Zona. Desidero ringraziare Micaela Conti e tutto il suo staff per lo straordinario sforzo organizzativo profuso nell’ideare un calendario così ricco, che pone le basi per un futuro di eccellenza dei nostri circoli”.

Il Comitato I Zona FIV rappresenta la Federazione Italiana Vela nel territorio della Liguria, coordinando le attività sportive e promozionali dei circoli affiliati. La Formazione Istruttori del Comitato I Zona FIV svolge un compito istituzionale primario, fornendo assistenza e supporto, nonché percorsi di qualificazione professionale, ai propri tesserati, garantendo standard elevati di insegnamento e di sicurezza per tutti i praticanti dello sport velico.