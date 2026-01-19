Vela, corso “Mare”: al Circolo Nautico Rapallo tre giorni di alta formazione nautica

Rapallo. Sull’onda dello straordinario riscontro ottenuto nelle passate edizioni, il Comitato I Zona FIV annuncia il ritorno del corso M.A.R.E. (Manovre, Abilità, Regolazione, Esperienza). L’evento formativo, divenuto un punto di riferimento per l’aggiornamento tecnico nel panorama velico ligure, si terrà presso le strutture del Circolo Nautico Rapallo da venerdì 6 a domenica 8 febbraio. Si tratta di un’opportunità esclusiva e intensiva, progettata per elevare le competenze pratiche e teoriche di chi vive il mare da professionista o da appassionato esperto.

La qualità didattica del corso è garantita da una figura di assoluta eccellenza nel panorama della vela italiana: Andrea Boscolo. Referente A.C.A.D.E.M.Y. della Direzione Tecnica Zonale del Comitato I Zona FIV, Istruttore di III livello e atleta di spicco nell’altura italiana, Boscolo porta in aula e in acqua un bagaglio di esperienze unico, arricchito dal suo ruolo di meteorologo in diverse campagne olimpiche per i principali team internazionali. La sua guida assicura ai partecipanti un percorso di apprendimento di altissimo profilo, fondendo competenza tecnica e visione strategica.

Andrea Boscolo, referente A.C.A.D.E.M.Y. della Direzione Tecnica Zonale, ha dichiarato: “Durante queste giornate lavoreremo intensamente per affinare la sensibilità e la tecnica nelle manovre, alternando sessioni teoriche a molta pratica in mare. Questa formazione è fondamentale per tutti coloro che intendono aumentare la propria padronanza del mezzo e la propria sicurezza in acqua, ed è un passaggio cruciale per chi si prepara ad affrontare i moduli BS&S nel percorso per diventare Istruttore FIV. Vogliamo fornire strumenti concreti per gestire ogni scenario operativo con professionalità”.

Il corso M.A.R.E. è strutturato su due giorni e mezzo di full immersion, con inizio nel pomeriggio del 6 febbraio, ed è rivolto a un pubblico selezionato di atleti, istruttori FIV, volontari di circolo e ufficiali di regata. Per garantire la massima efficacia didattica e un rapporto diretto con i docenti, l’accesso è limitato a 12 partecipanti. Al costo di 150 euro a persona, gli iscritti potranno approfondire tematiche che spaziano dalla gestione del mezzo di assistenza e delle dotazioni di sicurezza fino alle tecniche avanzate di rimorchio, al recupero dell’uomo a mare e al raddrizzamento di derive capovolte.

Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV, ha commentato: “Inizia la stagione formativa nel Comitato I Zona FIV ripartendo proprio dal corso con cui avevamo dato vita al nuovo quadriennio, ovvero il corso M.A.R.E. La formazione continua per i nostri atleti, istruttori e ufficiali di regata è il pilastro su cui costruiamo la crescita di tutto il movimento. Tanti altri progetti ci attendono nel 2026, che sarà ricco di formazione di eccellenza e di altissimo livello per tutte le nostre figure tecniche e dirigenziali; a breve uscirà il programma completo delle nostre attività”.

Il Comitato I Zona FIV rappresenta la Federazione Italiana Vela sul territorio ligure, operando come punto di riferimento per i circoli affiliati e per tutti gli appassionati di nautica della regione. La missione del Comitato è promuovere la cultura del mare attraverso l’organizzazione di eventi e, soprattutto, di percorsi di formazione di alta qualità. Ponendosi al servizio dei circoli e del territorio, la I Zona lavora costantemente per elevare gli standard tecnici e di sicurezza della vela in Liguria.