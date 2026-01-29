Vela, Campionato Invernale del Tigullio: va in scena il penultimo atto

Lavagna. La seconda manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio entra nel vivo con un week end pronto a regalare conferme e sorprese. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio metterà in mostra i valori dei trenta equipaggi iscritti nell’ORC A-B, ORC C e Rating FIV. Le previsioni meteorologiche recitano vento debole da nord per entrambe le giornate, con la conferma degli allenamenti per sabato mattina prima del via alle prove con regia a cura di Venti Sails.

“Il prossimo fine settimana potrebbe esser quello decisivo per alcune situazioni ma in altre rimarrà sicuramente tutto aperto sino alla grande chiusura di questo Invernale indimenticabile” afferma Franco Noceti, deus ex machina dell’evento.

Nella classe ORC A-B, fari puntati ancora una volta su Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) e To Be di Stefano Rusconi (YCI) dopo i successi di dieci giorni da.

Nell’ORC C Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure) e Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) cercano di ripetere le buone prestazioni delle prime prove del 2026. Attenzione, nella Rating FIV, ad Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari) ed ad Ariarace di Azzimonti e Preda (LNI Rapallo) a precedere Jayrose e Mary Star of the Sea.

L’Invernale del Tigullio si chiuderà il week end del 14 e 15 Febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con Venti Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.