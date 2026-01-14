Vela, Campionato Invernale del Tigullio: sabato scatta la seconda manche con trenta barche

Lavagna. E’ tutto pronto per la seconda manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio, dopo le otto prove nei primi tre week end comprendenti anche la Tigullio 50 Race, è pronta a regalare nuove emozioni.

Le previsioni meteorologiche parlano di tramontana e pioggia sia sabato che domenica. Due giornate all’insegna di confronti serrati ed emozionanti. “Dopo le vacanze natalizie, l’Invernale si accenderà ancora una volta e tutto lo staff del comitato organizzatore è pronto a mettersi, come sempre, a disposizione dei partecipanti” afferma Franco Noceti, deus ex machina dell’evento.

Spirit of Nerina (ORC A-B), Sease (ORC C) e Ariarace (Rating FIV). Queste le imbarcazioni vincitrice della prima manche. Da sabato prossimo scenderanno in acqua anche WB IX di Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti, Magia Blu di Stanislao Amato, JayRose di Agrosi-Bertani-Spada, Tengher di Alberto Magnani e Farwest Roberto Nerva

L’Invernale del Tigullio proseguirà poi il 31 gennaio e 1° Febbraio per finire il 14 e 15 Febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con 20 Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.