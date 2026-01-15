  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Uscio, cacciatore cade in dirupo e si fa male alla caviglia: recuperato e portato in ospedale

L'uomo si è infortunato in località Calcinara: raggiunto da vigili del fuoco e soccorso alpino, è stato portato in codice giallo al San Martino

soccorso alpino vigili fuoco notte bosco

Uscio. Mobilitazione di soccorsi ieri pomeriggio (14 gennaio) per un cacciatore che era caduto in un dirupo nei pressi di Calcinara, località sulle alture del Levante nel territorio di Uscio.

L’uomo, di circa 55 anni, si è infortunato a una caviglia poco prima delle 17.00 e ha chiamato i soccorsi. Per raggiungerlo sono dovuti intervenire vigili del fuoco e soccorso alpino, dato che la località era piuttosto impervia.

Stabilizzato su una speciale barella, è stato trasportato fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna per il trasporto all’ospedale. Nel frattempo si era alzato in volo anche l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga, ma il trasporto per via aerea non è stato necessario. Le operazioni nel complesso sono durate quasi tre ore. 

Il cacciatore aveva riportato solo una frattura e per il resto era in buone condizioni di salute: è stato portato in ambulanza all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Margherita.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.