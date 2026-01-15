Uscio, cacciatore cade in dirupo e si fa male alla caviglia: recuperato e portato in ospedale

Uscio. Mobilitazione di soccorsi ieri pomeriggio (14 gennaio) per un cacciatore che era caduto in un dirupo nei pressi di Calcinara, località sulle alture del Levante nel territorio di Uscio.

L’uomo, di circa 55 anni, si è infortunato a una caviglia poco prima delle 17.00 e ha chiamato i soccorsi. Per raggiungerlo sono dovuti intervenire vigili del fuoco e soccorso alpino, dato che la località era piuttosto impervia.

Stabilizzato su una speciale barella, è stato trasportato fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna per il trasporto all’ospedale. Nel frattempo si era alzato in volo anche l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga, ma il trasporto per via aerea non è stato necessario. Le operazioni nel complesso sono durate quasi tre ore.

Il cacciatore aveva riportato solo una frattura e per il resto era in buone condizioni di salute: è stato portato in ambulanza all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Margherita.