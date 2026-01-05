  • News24
Soccorso

Uomo passa vicino ai binari e viene travolto da un treno: l’incidente a Savona

È successo intorno alle 15.30, sul posto i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Alassio

Generico gennaio 2026

Albenga.  Investimento ferroviario nel pomeriggio ad Albenga. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 nella zona di Viale Che Guevara.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, classe 1939, stava camminando vicino ai binari quando sarebbe stato colpito da un treno Intercity in transito. L’86 enne sarebbe rimasto cosciente e avrebbe riportato diversi traumi (tra i quali uno facciale e uno all’arto destro), ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione ferrovaria risulta attualmente sospesa tra Loano e Albenga per accertamenti dall’autorità giudiziaria.

Generico gennaio 2026

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polfer, la polizia locale albenganese, l’automedica del 118  i militi della Croce Bianca di Alassio per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

