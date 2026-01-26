Caricamento, uomo gravemente ferito dopo una caduta da una scala di servizio

Genova. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta avvenuta all’alba di oggi, lunedì 26 gennaio, in un vano scale nei pressi di un parcheggio interrato a Caricamento, a Genova.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Ponte Calvi. L’uomo, cittadino marocchino, è rimasto incastrato in fondo alla tromba delle scale, una sorta di vano di servizio. La caduta è stata di circa 8 metri. Il corpo è finito su un cumulo di materiale edile. Il 42enne ha quindi riportato diverse e gravi ferite.

Sul posto i soccorsi del 118 con automedica e militi della Croce Bianca Genovese. I sanitari hanno intubato l’uomo mentre era ancora bloccato nello spazio angusto. I vigili del fuoco, nel frattempo, hanno lavorato per liberarlo. Il ferito è stato portato poi al San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte di forze dell’ordine e soccorritori, l’uomo si trovava nel vano scale insieme a una donna. I due, per entrare, hanno scavalcato un cancelletto. Poi, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato in uno spazio vuoto tra le rampe di scale. Indagini in corso sull’episodio.