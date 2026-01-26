Una settimana sulla neve in Alta Badia tra sci, paesaggi mozzafiato e quiete

Trascorrere una settimana sulla neve in Alta Badia significa immergersi in uno degli scenari alpini più apprezzati in assoluto dagli amanti degli sport invernali. Questa valle ladina dell’Alto Adige, infatti, si caratterizza per la sua offerta sciistica di altissimo livello e la sua spiccata vocazione turistica. Per non parlare degli straordinari paesaggi delle Dolomiti, che fanno da cornice all’intera valle. Se non avete mai trascorso una settimana bianca in Alta Badia, può essere l’occasione giusta per scoprire una delle destinazioni alpine meglio organizzate e più complete dell’arco dolomitico.

Scegliere dove fermarsi: comfort e posizione contano

La scelta dell’alloggio è uno dei punti più importanti quando si sta organizzando una vacanza. In tutto l’Alto Adige l’offerta è ampia, variegata e di ottimo livello, con strutture che hanno un’attenzione particolare alla qualità dei servizi. Se cercate un top albergo in Alta Badia, l’Hotel Savoy è la struttura che fa per voi. Si tratta di un quattro stelle gestito dalla famiglia Granruaz che si caratterizza per un’offerta di alta qualità. Tra i fiori all’occhiello della struttura si ricordano il centro benessere, che dispone di una SPA perfettamente attrezzata, e l’offerta gastronomica, che si rifà alla tradizione alpina.

Non si può poi non citare la posizione strategica del Savoy, a breve distanza dalla funivia Piz La Ila e dalla pista di Coppa del Mondo “Gran Risa”.

L’offerta sciistica: il comprensorio “Alta Badia”

L’Alta Badia è una delle destinazioni più apprezzate da chi pratica gli sport invernali. Il comprensorio Alta Badia, che fa parte del circuito Dolomiti Superski, offre ben 130 km di piste e 53 impianti di risalita. Si trova a un’altitudine compresa tra i 1.324 e i 2.778 m e si estende dal Passo Gardena attraverso Colfosco, Corvara, La Villa, Badia, San Cassiano fino al Passo di Campolongo (Jouf de Ćiaulonch in lingua ladina).

Ci sono possibilità per gli sciatori di qualsiasi livello: 74 km di piste facili (blu), 47 km di piste di media difficoltà (rosse) e 9 km di piste difficili (nere).

In Alta Badia non c’è solo spazio per lo sci alpino: è infatti possibile praticare lo snowboard, lo sci di fondo e lo sci alpinismo. Ci sono inoltre tante opportunità per fare ciaspolate ed escursioni invernali in paesaggi davvero fiabeschi.

Alta Badia: non solo sci

Nel corso della stagione invernale l’Alta Badia propone tutta una serie di eventi culturali, sportivi e gastronomici che arricchiscono l’esperienza oltre le piste. Qualche esempio: la “Passeggiata con le fiaccole” a San Cassiano, la “Settimana dei Sapori” a Badia, il “Carnascé – Carnevale” a Corvara, “Nos Ladins” a Pederoa, il “Corso di Cucina Ladina” a La Val, la “Ciaspolada al Passo Valparola” a Badia e tantissimi altri.

Gite di mezza giornata partendo da La Villa

Soggiornare a La Villa permette di organizzare facilmente escursioni di mezza giornata verso alcune delle mete più suggestive delle Dolomiti. Con impianti e collegamenti stradali efficienti si raggiungono in poco tempo il Passo Gardena, il Passo di Campolongo o il Passo Falzarego, punti di accesso a panorami spettacolari.

In tempi ragionevoli (dai 40 ai 60 minuti circa) si possono raggiungere anche centri molto noti come Brunico, Canazei, Selva di Val Gardena, Ortisei, Cortina d’Ampezzo ecc.

Una settimana in Alta Badia è quindi una vacanza invernale molto equilibrata, tra sport, paesaggi mozzafiato, eventi locali e scoperta del territorio.