Le indagini

Una rapina e un’altra tentata nello stesso giorno al Winter Park: fermati due 19enni

Le indagini grazie ai sistemi di videosorveglianza. Un ragazzo era stato preso a pugni in faccia per 50 euro

winter park luna park

Genova. Nella mattinata di giovedì 9 gennaio i carabinieri della Stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno eseguito un fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Genova, nei confronti di due giovani di 19 anni di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili di una rapina e di una tentata rapina avvenute lo scorso 6 dicembre all’interno del Winter Park.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi, nel corso della stessa giornata, avrebbero prima aggredito un giovane sottraendogli 50 euro, colpendolo al volto e provocandogli alcune lesioni, per poi tentare di rapinare un secondo ragazzo poco dopo.

Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, si sono concentrate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla raccolta di diverse testimonianze. Grazie a questi elementi e alla profonda conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica degli episodi e a individuare i presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine.

I due 19enni sono stati rintracciati nel centro storico di Genova e, al termine delle formalità di rito, condotti presso la casa circondariale di Marassi, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio e costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori nelle aree della città maggiormente interessate da episodi di criminalità, in particolare il centro storico e le zone portuali.

