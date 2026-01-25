Una graphic novel sui promessi sposi, da Gonin a Luzzati: l’incontro a Palazzo Ducale

Genova. “I Promessi Sposi in immagini: da Gonin a Luzzati. Un graphic novel” Casa Luzzati, Palazzo Ducale Genova, 26 gennaio 2026, ore 10

L’incontro legato alla mostra in corso a Casa Luzzati “Luzzati. I sentieri dell’Ottocento”, sarà un approfondimento sul lavoro di illustrazione de I Promessi Sposi creato da Francesco Gonin nel 1842 a stretto contatto con Manzoni, e reinterpretato da Emanuele Luzzati in una edizione dell’opera datata 1999.

Ospiti eccezionali dell’evento saranno Lorenzo Coveri, accademico della Crusca e Francesca Malagnini, professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università per Stranieri di Perugia.

Lorenzo Coveri nella sua introduzione Dal Fermo e Lucia alla Quarantana illustrata da Gonin: quasi un graphic novel? ricorderà innanzitutto le tre tappe del lavorio manzoniano sul testo dei Promessi Sposi, dal Fermo e Lucia (1821-23) alla “Ventisettana” (1827) sino alla definitiva edizione detta “Quarantana” (1840-42). In riferimento a quest’ultima, si accennerà poi al singolare rapporto tra Manzoni e l’illustratore Francesco Gonin, autore di oltre quattrocento illustrazioni della “Quarantana” a dispense, frutto della strettissima collaborazione tra lo scrittore e l’artista, quasi a far pensare oggi a una sorta di graphic novel ante litteram. Alcune delle illustrazioni di Gonin, che sono rimaste impresse nella memoria collettiva dei lettori (e delle opere ispirate al romanzo: teatro, cinema, televisione, fumetto) sono esposte nella mostra accanto a quelle parallele di Luzzati e di altri artisti.

Francesca Malagnini in Luzzati illustratore de I Promessi Sposi svelerà alcuni aspetti poco o per nulla noti relativi alla partecipazione di Luzzati a una edizione illustrata del romanzo manzoniano datata 1999, che prevedeva per l’apparato visivo il coinvolgimento di altri artisti. Per l’edizione il Maestro realizzò sei tavole a corredo dei primi due capitoli.

Le illustrazioni originali e le bozze di Emanuele Luzzati, insieme ad alcuni disegni di Guido Crepax, Giancarlo Iliprandi e Andrea Pazienza, sono esposte a Casa Luzzati.

L’evento sarà anche un’occasione per visitare la mostra “Luzzati. I sentieri dell’Ottocento”, promossa dalla Lele Luzzati Foundation in collaborazione con il Comune di Genova, inserita nel progetto “Genova e l’Ottocento”, che celebra il profondo legame della città con il XIX secolo attraverso eventi, mostre e iniziative dedicate ad arte, musica, letteratura e storia.

L’allestimento, inedito nel suo genere, si sviluppa attraverso un percorso didattico-espositivo, un viaggio coinvolgente volto a esplorare diversi aspetti della produzione artistica di Emanuele Luzzati, contestualizzati con L’Ottocento e organizzati per filoni tematici, dai Grimm a Pinocchio, dall’Alice di Carrol a I Promessi Sposi, mettendo in luce il dialogo tra i suoi lavori e gli ambiti letterari, teatrali e musicali che li hanno ispirati. Ma non solo Luzzati, esposti anche disegni di Crepax, Costantini, Iliprandi, Pazienza e Gonin.

“Luzzati. I sentieri dell’Ottocento” invita già a intraprendere un percorso, a muoversi, esplorare, guardare con gli occhi incantati dalla lanterna magica dei colori e delle forme di Lele Luzzati il dipanarsi di storie e vicende che segnarono quel secolo straordinariamente fertile e dalle profonde trasformazioni, dice Giacomo Montanari, assessore alla cultura del Comune di Genova.

La mostra è visitabile a Casa Luzzati sino al 24 maggio.