  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Collaborazione

Turismo, ok allo schema di convenzione con il Montale per progetto scuola-lavoro

La convenzione avrà durata triennale e prevede percorsi formativi personalizzati e coerenti con il percorso formativo dei ragazzi. La convenzione si inserisce nel Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria

Generica

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha approvato tramite delibera lo schema di convenzione con l’Istituto Montale – Nuovo I.P.C. che porterà all’istituzione di progetti scuola-lavoro che porteranno gli studenti e le studentesse all’interno dell’ente, nella fattispecie presso la direzione Turismo e negli IAT.

2Il turismo – dice l’assessora Beghin – è un settore strategico nell’economia del nostro territorio che ha particolare rilevanza anche nella costruzione delle politiche di sviluppo economico. Abbiamo un patrimonio materiale e immateriale molto importante e la nostra direzione Turismo rappresenta un centro nevralgico della promozione e dell’organizzazione di questa offerta turistica. Proprio per questo, in accordo con l’Istituto Montale, ideare percorsi scuola-lavoro nel cuore pulsante di questa macchina complessa ci è sembrata un’occasione formativa molto importante per i ragazzi e le ragazze della scuola che, attraverso percorsi personalizzati sul proprio curriculum formativo, potranno toccare con mano e imparare mettendosi in gioco rapportandosi direttamente con la direzione e con i turisti. Si tratta di un progetto che ci è stato proposto dall’Istituto Montale e che abbiamo abbracciato di buon grado, con l’augurio anche che altri istituti scelgano il Comune di Genova per i loro percorsi scuola-lavoro”.

La convenzione, che si inserisce nel Patto per lo sviluppo strategico per la Liguria, consentirà infatti agli studenti di svolgere attività presso gli uffici Informazione e accoglienza turistica (IAT) comunali. Gli studenti saranno accolti a titolo gratuito presso gli uffici della direzione Turismo, in particolare presso lo IAT di via Garibaldi; le attività saranno progettate e verificate da un tutor interno, designato dalla scuola, e da un tutor formativo della struttura. I percorsi saranno personalizzati e coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.