Leva strategica

Turismo, Lombardi: “Liguria terza regione italiana per presenze per l’entroterra”

L'assessore regionale è intervenuto al Forum Internazionale del Turismo a Milano

turismo entroterra

Genova. “Il turismo nei borghi in Italia è oggi una leva strategica per lo sviluppo delle aree interne: la Liguria è la terza regione italiana per presenze turistiche nell’entroterra. In questi luoghi la competitività non è legata ai grandi numeri ma alla qualità dell’esperienza turistica che valorizza il patrimonio storico, il paesaggio, le tradizioni e l’enogastronomia nell’anno della cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco. Il visitatore cerca autenticità, identità culturale, coerenza tra luogo e servizi e un rapporto diretto con la comunità locale”.

Così l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, questa mattina a Milano, durante il suo intervento al Forum Internazionale del Turismo.

L’assessore ha poi ringraziato la ministra Santanchè sia per il contributo complessivo di tre milioni di euro del Fondo Unico Nazionale del Turismo per il progetto de La Liguria degli anelli che finanzieranno lavori per mettere a nuovo 460 chilometri di strade bianche e provinciali sia per l’ulteriore milione di euro, sempre del Funt, che andrà a favore dei parchi della Liguria per migliorarne in tanti aspetti la ricettività turistica.

“Realizzeremo interventi che renderanno ancor più attrattive queste meraviglie naturali con ricadute importanti sui borghi dei territori limitrofi”, ha concluso Lombardi.

