Turismo, Liguria a Madrid alla fiera Fitur. Lombardi: “Identità, cultura e territorio nel cuore di un mercato in crescita”

Madrid. La Liguria torna da protagonista a FITUR 2026, la Fiera Internazionale del Turismo in corso a Madrid fino al 25 gennaio, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama turistico mondiale e punto di riferimento strategico per il mercato iberico e latino-americano. All’interno dell’area ENIT/Italia, la Regione si presenta con uno stand istituzionale che racconta una destinazione capace di parlare al pubblico spagnolo attraverso cultura, paesaggio, enogastronomia ed esperienze autentiche, in una chiave contemporanea e accessibile.

A Madrid la Liguria si presenta come una regione compatta ma sorprendentemente varia, dove il mare è in costante dialogo con borghi storici e aree interne, la cucina diventa linguaggio culturale e il viaggio si costruisce sempre su misura tra città d’arte, tradizioni locali ed esperienze da vivere con il proprio ritmo. Un modello di turismo che incontra le aspettative di un pubblico sempre più attento all’autenticità, alla sostenibilità e alla dimensione esperienziale del viaggio.

“Iniziamo il 2026 con la partecipazione a questa importantissima fiera del turismo di Madrid – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – che conferma il nostro impegno nel promuovere l’identità ligure non solo all’interno del panorama turistico nazionale ma anche internazionale. Nel caso della Spagna si tratta di un mercato in crescita considerando che abbiamo registrato da gennaio a settembre un aumento di turisti spagnoli: il nostro obiettivo è rafforzare tutte le relazioni, intercettare nuovi flussi e raccontare la Liguria come destinazione profondamente mediterranea e capace di parlare un linguaggio internazionale. Ieri, inoltre, lo stand italiano è stato visitato anche dai reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, a dimostrazione del legame che unisce i nostri Paesi”.

All’interno dell’offerta presentata alla FITUR trova spazio anche uno degli appuntamenti culturali di punta della stagione 2026: la grande mostra monografica “Van Dyck l’Europeo”, dedicata al pittore fiammingo Antoon Van Dyck, in programma a Genova dal 20 marzo al 19 luglio 2026. Un evento che entra a pieno titolo nel racconto della Liguria come destinazione culturale d’eccellenza, e che rafforza il ruolo di Genova quale crocevia storico di scambi non solo commerciali, ma anche artistici. La presenza ligure a Madrid è resa possibile da un lavoro condiviso che vede coinvolti operatori rappresentativi dell’offerta regionale, espressione di un sistema turistico articolato e orientato ai mercati internazionali: un gioco di squadra che consente alla Liguria di presentarsi in modo coerente e riconoscibile all’interno di uno dei contesti fieristici più importanti al mondo.

Alla FITUR gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: Portofino Coast; Adagio Hospitality/ Mamberto Tour Operator & DMC; Welcome Liguria; Love5Terre Srl; Hotels Portofino & Cinque Terre Coast Liguria Together; Experience Liguria Coast Liguria Together.