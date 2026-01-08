Turismo, dal ministero oltre un milione di euro per i parchi liguri

Genova. Il ministero del Turismo ha assegnato oltre un milione di euro di conto capitale del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) per l’annualità 2024 ai parchi della Liguria per migliorarne la ricettività turistica.

Ad annunciarlo l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi: ” Tutti gli interventi che verranno fatti serviranno a rendere ancor più attrattivi questi sentieri che richiamano annualmente migliaia di turisti appassionati di outdoor, attività che solo in Liguria si può fare 365 giorni l’anno”.

L’investimento complessivo dei nove progetti presentati al ministero del Turismo è di oltre 2 milioni di euro, e il contributo Funt ottenuto è pari a 1,059 milioni di euro.