Turismo, alla fiera di Madrid Genova presenta la mostra di Van Dyck

Genova. Dopo New York, Genova sbarca a Madrid alla FITUR 2026, la Fiera internazionale del turismo, con 100.000 visitatori ed espositori da 156 Paesi.

Lo stand della città di Genova, ospitato all’interno dello spazio Enit, è stato visitato da un grande pubblico e ieri anche dei Reali di Spagna. Durante la conferenza “Viaggio nelle meraviglie di Genova”, l’assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha evidenziato la capacità del Comune di Genova di integrare asset culturali e progetti innovativi come l’outdoor, raccogliendo consensi unanimi.

«Questa missione ribadisce l’efficacia dell’azione strategica internazionale che abbiamo avviato con determinazione nel giugno 2025 a New York,” – ha dichiarato l’assessora Beghin – Oggi non siamo più una meta all’ombra delle grandi capitali, ma una destinazione imperdibile. Lo conferma il New York Times, che ci ha inserito tra i “52 Places to Go in 2026”, come unica grande città italiana. Il successo al Prado e l’accoglienza qui a Madrid sono la dimostrazione che la nostra strategia di promozione mirata sta dando i frutti sperati, proiettando Genova nel futuro che merita».

Il clou dell’azione promozionale è stato raggiunto nella straordinaria cornice del Museo del Prado, dove il Comune di Genova ha organizzato la presentazione, in prima assoluta europea, della mostra “Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra” (Palazzo Ducale, 20 marzo – 19 luglio 2026).

«È stata un’opportunità importante per promuovere la mostra “Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra” che Palazzo Ducale organizza dal 20 marzo nell’Appartamento del Doge. Una mostra – ha detto la direttrice Ilaria Bonacossa – dal forte valore internazionale con prestiti provenienti dai più prestigiosi musei del mondo tra cui il Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra e – appunto – il Prado di Madrid. Avremo ben 60 opere di Van Dyck che il visitatore potrà ammirare tutte insieme: un’occasione davvero irripetibile. Come Palazzo Ducale abbiamo pensato, insieme al Comune di Genova, a una sorta di “tour europeo” per favorire la promozione di questa straordinaria mostra insieme alla città di Genova, che fu una vera e propria “capitale culturale” nell’epoca in cui operò Van Dyck».

Alla presentazione, hanno partecipato 38 testate giornalistiche, istituzioni diplomatiche italiane e locali. È stata inoltre l’occasione per illustrare il palinsesto relativo al ventennale dei Rolli UNESCO e la ricca programmazione di eventi previsti in città.

Nella delegazione Genovese, anche rappresentanti di Convention Bureau in veste di co-espositore e della Camera di Commercio di Genova, che ha presentato Genova Gourmet, Botteghe Storiche e Artigiani di Liguria. La Camera di Commercio, presente con la responsabile Turismo, Anna Galleano, ha ricordato che “la mostra su Van Dyck del 97 al Ducale è stata l’inizio della fortuna di Genova come meta emergente del turismo culturale. E ha annunciato l’avvio di un lavoro congiunto tra le istituzioni genovesi e liguri e l’università per celebrare ufficialmente, nel 2028, i 500 anni della Repubblica di Genova”.