Genova. Via libera da parte del settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Liguria, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla fattibilità del tunnel della Valfontanabuona. Il progetto supera infatti ogni criticità prospettabile, tramite soluzioni compatibili con le esigenze di tutela del Paesaggio e dell’Ambiente e risulta conforme alle norme urbanistiche vigenti.

“Un passo avanti fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica, attesa da tempo, che collegherà la valle all’autostrada A12, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la sicurezza del tracciato della statale 225 – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Su richiesta del ministero competente ci siamo messi immediatamente al lavoro per arrivare nel più breve tempo possibile a questo parere positivo che, insieme alle considerazioni preliminari delle Unità organizzative delle infrastrutture e dell’assetto del Territorio, permetterà di fatto al ministero stesso di disporre di ogni elemento utile alla convocazione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva del progetto dell’opera. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la sua efficienza e rapidità nelle pratiche e soprattutto la sua affidabilità nel lavoro sinergico tra enti. Dietro ogni progetto dal più piccolo al più grande, come il tunnel della Valfontanabuona, vi è un indispensabile lavoro urbanistico che svolgiamo con la massima attenzione e disponibilità nell’interesse dello sviluppo del territorio“.

L’opera, rientrante nell’accordo di compensazione per il crollo del ponte Morandi, prevede un nuovo svincolo sull’autostrada A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra.