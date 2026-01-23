Tunnel subportuale, Ghio e Pastorino (Pd): “Servono certezze su risorse, tempi e impatto urbano”

Genova. “Sul tunnel subportuale di Genova è necessario fare piena chiarezza sulla copertura economica, sulle garanzie finanziarie e sul cronoprogramma dei lavori, a fronte di un’opera dal costo complessivo stimato intorno a un miliardo di euro e destinata ad avere un impatto rilevante sull’assetto urbano della città, non si può procedere a tentoni”, così i deputati PD Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione alla Camera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Il progetto rientra nel quadro degli interventi compensativi successivi al crollo del Ponte Morandi e fa parte degli accordi tra lo Stato, gli enti territoriali e Autostrade per l’Italia – ricordano Pandolfo, Ghio e Pastorino – ma, nonostante l’approvazione del progetto esecutivo, permangono forti incertezze sulla copertura integrale dei costi, in particolare per quanto riguarda le opere accessorie e le ricadute urbanistiche, che non possono essere scaricate sulla città o su altri livelli istituzionali”.

“Bisogna avere conferma dell’impegno di Autostrade per l’Italia a finanziare integralmente l’opera, comprese tutte le opere connesse, e capire quali garanzie formali siano state acquisite dal Ministero, oltre a verificare se le risorse attualmente previste sono sufficienti anche alla luce dei possibili aumenti dei costi”.

“Servono – proseguono Pandolfo, Ghio e Pastorino – tempi certi e verificabili e particolare attenzione alle modalità di uscita del tunnel sul versante levante, in corrispondenza dell’area della Foce. Una scelta che rischia di avere un impatto significativo sulla viabilità urbana senza garantire un collegamento diretto ed efficace con il centro cittadino. È indispensabile sapere quali valutazioni siano state fatte dal Ministero, se siano previste modifiche progettuali e quali misure di mitigazione siano state messe in campo per ridurre l’impatto sull’assetto urbano di Genova”.

“Su un’infrastruttura così strategica – concludono i deputati PD – è necessario trasparenza, certezze finanziarie e un confronto serio con il territorio. Il Governo deve dare risposte chiare e assumersi pienamente le proprie responsabilità”.