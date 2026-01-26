Tunnel subportuale, partono i lavori alla Foce: cambiano sosta e percorsi pedonali in corso Saffi

Genova. Partono anche in città i cantieri per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova. Dopo le demolizioni in area portuale, il prossimo 28 gennaio, mercoledì, inizieranno le lavorazioni per quello che sarà l’accesso di levante della galleria.

Il cantiere interesserà la parte corso Aurelio Saffi compreso tra la casa del Mutilato e il “curvone” che porta ai civici fronte mare, dove saranno predisposte le demolizioni propedeutiche alla realizzazione dell’imbocco del tunnel. Inizieranno anche gli interventi presso i giardini Coco, dove è previsto un restyling di tutta l’area verde, cosa che significa anche l’abbattimento di alberature.

In particolare, da mercoledì 28 gennaio, saranno modificati i percorsi pedonali e le fermate Amt: “Dalle ore 21.00 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 24.00 del 30 novembre, per le attività di cantierizzazione delle aree affacciate sui giardini Coco, legate ai lavori di realizzazione del Tunnel Subportuale, cambia la viabilità nel tratto di corso Aurelio Saffi compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B”.

Lo schema dell'intervento

“In particolare – aggiunge la nota del Comune di Genova – nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 19R sarà introdotto il divieto di transito pedonale sul marciapiedi lato ponente, con deviazione dei flussi pedonali su idoneo percorso protetto in adiacenza alle aree di cantiere; tra la Casa del Mutilato e il civico 21R entrerà in vigore il divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati sul lato ponente; la fermata AMT cod. 119 Saffi 2/Pescatori sarà temporaneamente spostata all’altezza del civico 1A; nel tratto compreso tra la Casa del Mutilato e il civico 1B scatterà il limite dei 30 km/h di velocità massima”