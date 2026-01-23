Tunnel subportuale, Autostrade ha pubblicato il bando per la realizzazione vera e propria

Genova. Al via il bando di gara per il “lotto B” – quello di realizzazione vera e propria – del tunnel subportuale di Genova. Oggi, venerdì 23 gennaio, Autostrade per l’Italia annuncia di aver trasmesso, a valle dell’approvazione del consiglio di amministrazione, all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per il tramite della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, il bando relativo alla procedura di gara dei lavori dell’opera, sulla base del progetto approvato.

“La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal codice degli appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l’Italia”, si legge nella stringata nota di Aspi.

Il progetto esecutivo del tunnel subportuale di Genova è stato approvato con l’adozione del decreto ministeriale 1/2026: un passaggio che ha consentito, appunto, la pubblicazione della gara pubblica e l’avvio concreto della fase realizzativa dell’opera.

A oggi è stato eseguito il 12% dell’intero progetto con un avanzamento di spesa di oltre 130 milioni di euro: completato il cosiddetto “lotto A0”, che comprende le opere preliminari e propedeutiche alla cantierizzazione mentre il “lotto A” è in stato di avanzamento a circa il 60% e comprende le opere portuali funzionali alla realizzazione dell’imbocco ovest nell’area di San Benigno e dell’imbocco est area nell’area di Brigate Partigiane.

Tra queste, i lavori in corso prevedono: lo scolmatore per l’adeguamento idraulico del rio san Bartolomeo, la nuova galleria ferroviaria artificiale, la realizzazione del viadotto stradale Etiopia – San Benigno, il muro di conterminazione del parco della Lanterna, il piazzale propedeutico al primo ordine di scavo del pozzo, e i lavori di riempimento delle gallerie ferroviarie esistenti non più funzionali.

Il “lotto B” darà avvio al cuore del progetto, le due “canne” del tunnel, i relativi by-pass, gli impianti e il collegamento con la viabilità cittadina.

Soddisfatto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “L’avvio della gara per il Lotto B del Tunnel Subportuale segna un passaggio decisivo per un’opera strategica. È un intervento fondamentale per migliorare la mobilità urbana, rafforzare il collegamento con il porto e sostenere lo sviluppo di Genova. Continueremo a seguire ogni fase con la massima attenzione per garantire tempi certi nella realizzazione dell’opera”.

I dubbi del Pd: “Chiarezza sui finanziamenti”



“Sul tunnel subportuale di Genova è necessario fare piena chiarezza sulla copertura economica, sulle garanzie finanziarie e sul cronoprogramma dei lavori, a fronte di un’opera dal costo complessivo stimato intorno a un miliardo di euro e destinata ad avere un impatto rilevante sull’assetto urbano della città, non si può procedere a tentoni”, hanno affermato i deputati liguri del Pd Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino che, proprio oggi, hanno presentato un’interrogazione alla Camera al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

“Bisogna avere conferma dell’impegno di Autostrade per l’Italia a finanziare integralmente l’opera, comprese tutte le opere connesse, e capire quali garanzie formali siano state acquisite dal ministero, oltre a verificare se le risorse attualmente previste sono sufficienti anche alla luce dei possibili aumenti dei costi”, proseguono Pandolfo, Ghio e Pastorino, che chiedono anche “Tempi certi e verificabili e particolare attenzione alle modalità di uscita del tunnel sul versante levante, in corrispondenza dell’area della Foce”.