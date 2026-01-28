Trading online, la truffa e la beffa: genovese perde 40mila euro e finisce sotto inchiesta per riciclaggio

Genova. Oltre il danno la beffa. Un 40enne genovese dopo essere incappato in un sito di trading online ed essere stato truffato per 40mila euro, si trova oggi anche indagato per riciclaggio.

I fatti risalgono al 2023. L’uomo aveva visto su internet un sito di trading online che prometteva rendimenti altissimi. Era entrato in contatto con la società, tramite un referente poi risultato aver utilizzato un nome falso, e aveva investito i primi 20mila euro. La società gli aveva fatto credere che ne aveva guadagnato 50mila e per questo l’uomo si si era fatto convincere a investirne altri 20mila.

Poi però, i truffatori erano spariti con il suo denaro. Ma non finisce qui. Il fantomatico intermediario aveva chiesto al 40enne se poteva far versare sul suo conto alcuni bonifici da parte di due investitrici che a suo dire, non potevano investire direttamente sul sito di trading per un blocco da parte delle loro banche.

Il 40enne si era reso disponibile: aveva ricevuto il bonifico e aveva subito dopo girato il denaro al suo intermediario che gli aveva promesso un guadagno del 10% sul rendimento delle due investitrici.

Quando i truffatori sono spariti nel nulla l’uomo ha anche scoperto di essere indagato per riciclaggio perché il sospetto degli investigatori della guardia di finanza è che questo giro di soldi fosse una sorta di ‘lavatrice’ con cui ripulire denaro di provenienza illecita. L’uomo, assistito dall’avvocato Carlo Contu, è stato interrogato nei giorni scorsi.