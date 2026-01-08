Trofeo Kids4Kids: calcio a solidarietà a Cogoleto

Cogoleto. Sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso il nuovo campo sportivo Gerolamo “Mino” Casarino di Cogoleto, si svolgerà la prima edizione del Trofeo Kids4Kids, torneo di calcio a scopo benefico.

Promossa e organizzata dalla società del Cffsd Città di Cogoleto, la manifestazione è riservata alla leva 2018 e vedrà la partecipazione di otto importanti realtà sportive del Ponente ligure e del Basso Piemonte.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a Eu-Brain, associazione no-profit impegnata nella ricerca neurologica perinatale, che collabora a stretto contatto con il Reparto di patologia neonatale e TIN diretto dal professor Luca Ramenghi.

Un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno creduto fin da subito nel valore dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Rotary Club Turchino. L’ingresso al torneo sarà a offerta libera a partire da 3 euro: l’intera somma raccolta durante la giornata verrà destinata a Eu-Brain.

Le squadre partecipanti saranno: Cffsd Città di Cogoleto, Vado, Genoa, Legino, Ovadese, Vallestura, Virtus Don Bosco Varazze e Bisalta Calcio.

Una giornata di sport, partecipazione e solidarietà, con i più piccoli protagonisti di un messaggio che guarda al futuro.

La locandina dell’evento