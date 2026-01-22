Genova si prepara al 19esimo Trofeo Aragno: oltre 900 atleti ai Delfini di Pra’

Genova. Genova si prepara ad accogliere la 19esima edizione del Trofeo di Nuoto G.S. Aragno, in programma dal 23 al 25 gennaio all’Aquacenter I Delfini di Pra’. Un evento ormai consolidato, che quest’anno unisce sport, anniversari e solidarietà.

Saranno presenti 30 società e 907 atleti, per un totale di oltre 4.600 presenze gara. Tra i nomi più attesi, Lorenzo Altini, Flavio Mangiamele, Simone Dutto, Giorgia ed Emma Crepaldi, Angelica Piacentini, Pietro Colombo, Riccardo Rigazio, Anna Balbis e Bianca Capoferri.

Questa edizione è speciale: coincide con il 20esimo anniversario dell’Aquacenter e gli 80 anni del Gruppo Sportivo Aragno. Per celebrarli, entro l’autunno sarà aggiornato il libro pubblicato per il settantesimo anniversario. La manifestazione avrà anche un lato solidale: la vendita di una maglietta in edizione limitata sosterrà una famiglia con un bambino in cura all’ospedale Gaslini.

Non mancheranno momenti di gioco, come la gara “Okeo Il Tempo è Giusto”, che premia chi indovina o si avvicina di più al proprio tempo dichiarato. Marco Ghiglione, direttore dell’Aquacenter, ha ricordato: “Il Trofeo Aragno è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento nazionale. Con la 19ª edizione, celebriamo due ricorrenze importanti e affidiamo il testimone a Giada Borreani, che saprà portare nuova energia al progetto”.

Giada Borreani ha sottolineato l’importanza dei giovani: “Il Trofeo unisce sport, passione e senso di appartenenza. Questi giorni sono un’occasione per mettere alla prova gli atleti e rafforzare lo spirito di squadra”.

“Una competizione che è una vera eccellenza della nostra regione e un punto di riferimento consolidato nel panorama natatorio nazionale – commenta la vicepresidente con delega allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Nell’anno in cui ricorrono i venti anni dalla nascita dell’impianto Aquacenter I Delfini e gli ottanta anni dalla fondazione del Gruppo Sportivo Aragno, questa manifestazione conferma il suo valore nella diffusione del messaggio educativo, sociale e culturale della pratica sportiva: uno splendido modo per inaugurare la nuova stagione, dopo le soddisfazioni che ci ha regalato l’esperienza di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

“Il Trofeo Aragno ci racconta cosa può rappresentare un evento sportivo quando è costruito con continuità, competenza e passione – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – diciannove edizioni significano anni di lavoro serio, di attenzione agli atleti e di capacità organizzativa, che hanno reso questa manifestazione un punto di riferimento nel panorama locale e nazionale. Da ex atleta, so quanto momenti come questi siano importanti nella crescita sportiva e personale di ragazze e ragazzi: le gare ci mettono alla prova, ci fanno crescere e ci insegnano il rispetto e il valore di una competizione sana e leale. Da amministratrice, e per l’esperienza maturata anche come vicepresidente vicaria del Coni, so quanto sia fondamentale il lavoro delle società e dei volontari che rendono possibile tutto questo. Vedremo arrivare in città trenta società per un totale di oltre 900 atleti tra cui spiccano anche nomi di livello del nuoto italiano, e ci sarà anche l’occasione di fare del bene dando un aiuto concreto a chi sta vivendo momenti difficili. Genova è quindi orgogliosa di ospitare un evento che sa unire sport di alto livello, attenzione al sociale e valorizzazione del territorio”.

Previste anche targhe in memoria di Alessio Stefanelli e Mattia Medici, 1.500 pasti distribuiti, musica, flashmob, dirette streaming e un grande lavoro organizzativo che coinvolge tecnici, cronometristi e giudici.