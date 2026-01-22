  • News24
Evento

Genova si prepara al 19esimo Trofeo Aragno: oltre 900 atleti ai Delfini di Pra’

In programma dal 23 al 25 gennaio, saranno presenti 30 società e 907 atleti, per un totale di oltre 4.600 presenze gara

Generico gennaio 2026

Genova. Genova si prepara ad accogliere la 19esima edizione del Trofeo di Nuoto G.S. Aragno, in programma dal 23 al 25 gennaio all’Aquacenter I Delfini di Pra’. Un evento ormai consolidato, che quest’anno unisce sport, anniversari e solidarietà.

Saranno presenti 30 società e 907 atleti, per un totale di oltre 4.600 presenze gara. Tra i nomi più attesi, Lorenzo Altini, Flavio Mangiamele, Simone Dutto, Giorgia ed Emma Crepaldi, Angelica Piacentini, Pietro Colombo, Riccardo Rigazio, Anna Balbis e Bianca Capoferri.

Questa edizione è speciale: coincide con il 20esimo anniversario dell’Aquacenter e gli 80 anni del Gruppo Sportivo Aragno. Per celebrarli, entro l’autunno sarà aggiornato il libro pubblicato per il settantesimo anniversario. La manifestazione avrà anche un lato solidale: la vendita di una maglietta in edizione limitata sosterrà una famiglia con un bambino in cura all’ospedale Gaslini.

Non mancheranno momenti di gioco, come la gara “Okeo Il Tempo è Giusto”, che premia chi indovina o si avvicina di più al proprio tempo dichiarato. Marco Ghiglione, direttore dell’Aquacenter, ha ricordato: “Il Trofeo Aragno è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento nazionale. Con la 19ª edizione, celebriamo due ricorrenze importanti e affidiamo il testimone a Giada Borreani, che saprà portare nuova energia al progetto”.

Giada Borreani ha sottolineato l’importanza dei giovani: “Il Trofeo unisce sport, passione e senso di appartenenza. Questi giorni sono un’occasione per mettere alla prova gli atleti e rafforzare lo spirito di squadra”.

“Una competizione che è una vera eccellenza della nostra regione e un punto di riferimento consolidato nel panorama natatorio nazionale – commenta la vicepresidente con delega allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Nell’anno in cui ricorrono i venti anni dalla nascita dell’impianto Aquacenter I Delfini e gli ottanta anni dalla fondazione del Gruppo Sportivo Aragno, questa manifestazione conferma il suo valore nella diffusione del messaggio educativo, sociale e culturale della pratica sportiva: uno splendido modo per inaugurare la nuova stagione, dopo le soddisfazioni che ci ha regalato l’esperienza di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

“Il Trofeo Aragno ci racconta cosa può rappresentare un evento sportivo quando è costruito con continuità, competenza e passione – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – diciannove edizioni significano anni di lavoro serio, di attenzione agli atleti e di capacità organizzativa, che hanno reso questa manifestazione un punto di riferimento nel panorama locale e nazionale. Da ex atleta, so quanto momenti come questi siano importanti nella crescita sportiva e personale di ragazze e ragazzi: le gare ci mettono alla prova, ci fanno crescere e ci insegnano il rispetto e il valore di una competizione sana e leale. Da amministratrice, e per l’esperienza maturata anche come vicepresidente vicaria del Coni, so quanto sia fondamentale il lavoro delle società e dei volontari che rendono possibile tutto questo. Vedremo arrivare in città trenta società per un totale di oltre 900 atleti tra cui spiccano anche nomi di livello del nuoto italiano, e ci sarà anche l’occasione di fare del bene dando un aiuto concreto a chi sta vivendo momenti difficili. Genova è quindi orgogliosa di ospitare un evento che sa unire sport di alto livello, attenzione al sociale e valorizzazione del territorio”.

Previste anche targhe in memoria di Alessio Stefanelli e Mattia Medici, 1.500 pasti distribuiti, musica, flashmob, dirette streaming e un grande lavoro organizzativo che coinvolge tecnici, cronometristi e giudici.

