Treni, modifiche e cancellazioni sulla linea Genova – Arquata -Milano per lavori

Genova. Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con la demolizione di due cavalcavia in località Barbellotta (Novi Ligure).

Programmati anche interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di Genova Piazza Principe nel fine settimana dal 6 al 9 febbraio.

La demolizione dei due cavalcaferrovia esistenti in frazione di Novi Ligure, tra Novi e Serravalle, si è resa necessaria per consentire la prosecuzione in sicurezza degli scavi sottostanti della nuova linea del Terzo Valico.

Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti viabilistici nelle aree interessate dagli interventi, il progetto prevederà inoltre la realizzazione di tre piccoli rami di innesto alla viabilità esistente. Queste opere permetteranno di mantenere l’accessibilità e la funzionalità della viabilità locale.

Contestualmente sono previsti interventi di sostituzione di un complesso insieme di apparecchi di binario, che interessa i binari lato mare della stazione di Genova Piazza Principe in direzione ponente e che garantiranno i più elevati standard di sicurezza.

Per consentire le attività di cantiere, dalle 20 di venerdì 6 febbraio alle 6 di martedì 10 febbraio sarà interrotto il tratto ferroviario Novi Ligure – Arquata Scrivia, linea Genova-Torino e dalle 22.20 del 6 alle 6.15 del 9 febbraio saranno interrotti i binari, dall’11 al 15, della stazione di Genova Piazza Principe.

Programmate modifiche alla circolazione, in particolare:

I treni a lunga percorrenza da Torino da Alessandria percorreranno l’itinerario alternativo via Tortona/Arquata con modifiche di orario.

Per i treni regionali:

Alcuni treni regionali delle relazioni Torino – Novi Ligure – Genova, Genova – Milano C.le/Greco, Busalla/Arquata – Genova saranno limitati nel loro percorso.

I treni Alessandria – Genova/Arquata saranno cancellati, modifiche di orario ai collegamenti Acqui Terme – Genova Brignole e nel nodo di Genova.

Nello specifico, sulle linee:

Genova – Torino, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, sono cancellati nella tratta Arquata Scrivia – Novi Ligure e/o Genova Brignole – Genova Sampierdarena, sono previste corse con bus nella tratta Arquata Scrivia – Novi Ligure – Genova Brignole;

Genova – Arquata Scrivia- Alessandria e Recco – Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri non circolano;

Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, La Spezia C.le/Levanto/Sestri Levante/Genova –

Savona/Ventimiglia sono cancellati nella tratta Genova Brignole/Genova P. Principe – Genova Sampierdarena e modificano l’orario anche con anticipi.

I treni 3018, 3034, 3038 e 3057 linea Milano – Genova hanno origine/termine corsa a Genova P. Principe o Genova Sampierdarena e modificano l’orario.

Il treno 3041 della relazione Milano-Genova-Alassio i giorni 6, 7 e 8 febbraio ferma anche nella stazione di Genova Brignole.

Il treno 2312 di Trenord da Arquata Scrivia a Milano Greco Pirelli il giorno 7 febbraio non circola, il giorno 9 febbraio è cancellato nella tratta Arquata Scrivia – Novi Ligure, ha origine corsa a Novi Ligure.

Alcuni Intercity delle linee Savona/Genova/Salerno – Torino, Milano – La Spezia/Savona e alcuni Intercity Notte delle relazioni Reggio Cal./Salerno – Torino subiscono modifiche di orario.

Inoltre, i treni IC 500, 503, 515 e 519, dal 7 al 9 febbraio, non effettuano la fermata di Novi Ligure;

I treni Frecciabianca 8601 e 8630 della relazione Genova – Roma, Frecciarossa 8606 e 8623 Torino – Roma e il Frecciarossa 9710 Genova Brignole – Venezia S. Lucia hanno origine/termine corsa a Genova Brignole/Genova P. Principe o modificano l’orario anche con anticipi.