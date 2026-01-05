Trasporti, Natale (Pd): “Dalla giunta solo propaganda. Si spaccia per manovra regionale ciò che invece è pagato dai territori”

Genova. “Non c’è limite alla decenza. La Giunta tenta di far passare come un piano finanziato dalla Regione una manovra che in realtà è sostenuta con risorse sottratte alle Cinque Terre. Una gran cassa comunicativa che arriva, in modo ancora più imbarazzante, dopo i rincari degli abbonamenti fino a 500 euro l’anno subiti dai pendolari. Il tutto mentre vengono annunciati tagli ai treni, ritardi di circa 15 minuti su tutte le tratte, regionali veloci che di fatto sono regionali lenti con tempi di percorrenza sempre più lunghi: la tratta Genova–La Spezia arriva a durare due ore. A questo si aggiunge l’aumento dei biglietti dell’1,5 per cento che, sulle tratte medio-lunghe, pesa in modo significativo. Un aumento ingiustificabile, visto che il servizio non solo non è migliorato, ma è chiaramente peggiorato”.

Questo il commento del consigliere regionale del PD Liguria Davide Natale in replica agli annunci dell’assessore Scajola sulla gratuità e gli sconti per i giovani che viaggiano in treno.

“È evidente che in Liguria Trenitalia può fare ciò che vuole, grazie all’assenza totale di una reazione da parte di chi governa il Paese e la Regione. Diventa così insostenibile la narrazione secondo cui si starebbero facendo grandi investimenti regionali, quando in altre realtà – come Emilia-Romagna e Campania – interventi analoghi vengono realizzati da anni con risorse del bilancio regionale, senza penalizzare i territori. Qui, invece, si continua a togliere risorse locali per alimentare una propaganda che non regge alla prova dei fatti e si fanno passare come vittorie i rimborsi in caso di ritardo, tra l’altro già previsti, dimostra lo scollegamento dalla realtà. Ma, in fondo, con forze centraliste al governo come la Lega, non può andare diversamente”.