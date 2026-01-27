Torna il corso per diventare sommelier della birra: lezioni a Chiavari e La Spezia

Chiavari. Dopo il grande successo delle prime edizioni del corso che si sono tenute negli anni scorsi a Genova e La Spezia, torna il corso di qualificazione professionale per sommelier della birra di primo livello proposto dall’Associazione Italiana Sommelier della Liguria, questa volta sul territorio del Tigullio.

Il corso si articola in nove lezioni a cadenza settimanale tenute all’Hotel Stella del Mare di Chiavari (viale Millo,115) dalle ore 20.30 alle ore 23. La prima lezione, sulla tecnica di degustazione, è in programma venerdì 13 febbraio 2026. Le iscrizioni sono aperte al link https://www.aisliguria.it/corsi/155-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-della-birra-tigullio-2026.html.

Nel corso delle lezioni, che si chiudono il 30 marzo 2026, vengono affrontati diversi argomenti, dalla tecnica di produzione alle materie prime utilizzate, fino all’approfondimento e alla degustazione di diverse tipologie di birre, provenienti da Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Regno Unito e Stati Uniti d’America, per poi arrivare alle birre italiane. Il corso è condotto da un team qualificato di docenti di Ais Italia.

«Torna a grandissima richiesta il corso per diventare sommelier di birra – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – Un percorso già proposto nelle delegazioni di Genova e Spezia che ha riscosso notevole successo e che finalmente approda anche nel Tigullio. Nove lezioni all’insegna della scoperta della birra in tutte le sue forme, dalla tecnica di degustazione, alla sua produzione, fino alla conoscenza delle diverse tipologie prodotte in tutto il mondo».

Al termine delle lezioni è previsto un test di valutazione delle competenze acquisite con il rilascio di un attestato di partecipazione. Sarà poi programmato il corso di secondo livello con l’approfondimento della degustazione e l’abbinamento della birra ai cibi. Al termine del percorso formativo saranno rilasciati, per chi supererà l’esame finale, l’attestato Ais di Sommelier della Birra e la relativa spilla Ais.