Tuffo solidale

Torna il cimento invernale a Boccadasse: tutti in mare per solidarietà

Appuntamento domenica 11 gennaio alle 12. L'evento ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della Croce Bianca Genovese, per l'acquisto di dotazioni invernali fondamentali per il servizio sul territorio

Genova. Domani domenica 11 gennaio 2026, alle ore 12 in punto, appuntamento imperdibile con il tradizionale Cimento Invernale dalla spiaggia di Boccadasse, un’iniziativa all’insegna del coraggio, dell’allegria e della solidarietà.

Organizzato con il supporto del Rotary Club Genova San Giorgio, dell’Inner Wheel Genova Sud Ovest e di numerosi amici e sostenitori, l’evento ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della Croce Bianca Genovese, per l’acquisto di dotazioni invernali fondamentali per il servizio sul territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 11:40 sulla spiaggia di Boccadasse, mentre il tuffo collettivo in mare avverrà alle ore 12:00 precise. Sono ammessi costumi, mute da sub e abbigliamento goliardico: ciò che conta è lo spirito di gruppo, l’amicizia e – perché no – anche un pizzico di follia!

L’organizzazione raccomanda a tutti i partecipanti di prestare attenzione alle proprie condizioni fisiche, al meteo e allo stato del mare. Al termine del cimento, ad accogliere i coraggiosi nuotatori e tutti i presenti ci saranno focaccia e bevande calde, offerte fino a esaurimento scorte.

Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco Maris Boccadasse, che metterà a disposizione i propri locali come punto di appoggio per l’evento.

Il Cimento Invernale è patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio VIII Genova Medio Levante.

