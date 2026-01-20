Sprofondano i tombini in via Emilia, strada chiusa al traffico: viabilità in tilt in Val Bisagno

Genova. Una nuova tegola per la difficile viabilità in Val Bisagno con la chiusura di parte di via Emilia a causa dello sprofondamento di alcune tombinature. Il traffico direzione monte, ovviamente in tilt, è deviato sull’altra sponda del torrente attraverso la svolta obbligata su ponte Ugo Gallo, all’altezza della Sciorba.
Secondo le prime informazioni si tratta di un intervento resosi necessario dopo alcune segnalazioni riguardo alcune tombinature legate alle sottoutenze telefoniche nel tratto interessato al restringimento di carreggiata del cantiere dello scolmatore. Con ogni probabilità il passaggio obbligato su una sola corsia oramai perdurante da anni ha logorato la struttura stradale nei punti più fragili.
Le operazioni andranno avanti tutta la giornata e la riapertura della strada potrebbe arrivare in serata.