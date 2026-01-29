“To love the land”, Michela Centanaro canta la fragilità e la bellezza della Terra

Genova. Dopo l’omaggio ad Andrea Camilleri dello scorso 17 gennaio, Lunaria Levante prosegue sabato 31 gennaio alle 21 all’Auditorium Montale del Carlo Felice, con “To love the land”, concerto di Michela Centanaro e del suo ensemble: insieme alla chitarrista, sul palco, anche la cantante Maria Giulia Mensa, la violoncellista Delfina Parodi e il pianista Guido Licastro, con Franco Avran voce narrante cui saranno affidate le letture di collegamento da un brano all’altro.

Da Pino Daniele a Lucio Dalla, dai Beatles ai Pink Floyd, dai Led Zeppellin a David Bowie e, ancora, Jimie Hendrix, Simon and Garfunkel, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Vinícius de Moraes, Vittorio De Scalzi e Simone Iaquinta, saranno tantissimi gli artisti italiani e internazionali a venire omaggiati in uno spettacolo di musica e parole ispirato alla voce della natura, al canto della Terra nascosto tra le foglie, il fruscìo di un ruscello, il respiro del vento.

“È un’armonia primordiale, che da sempre ci chiama – spiega Michela Centanaro – e noi, esseri fragili e curiosi, abbiamo cercato di imitarla con una chitarra, un pianoforte, una voce, con il cuore. Da secoli l’arte prova a catturare l’anima del mondo. Poeti, pittori, musicisti: ognuno ha tentato di dare un volto a questa meraviglia. Alle montagne che sfidano il cielo. Alle foreste che custodiscono il silenzio. Alla luna che ci guarda da sempre da lassù. E così che nasce questo concerto”.

Un viaggio tra suoni che profumano di terra, di pioggia e di stelle. Ancora Centanaro: “Cercheremo di cantare con la voce degli alberi, il suono silenzioso del cielo e lanciare un grido di allarme per l’urgenza di amare questa casa fragile che chiamiamo pianeta. E apriremo con un respiro, si un respiro profondo, quasi cosmico: quello dei Pink Floyd, che con Breath ci ricordano che ogni cosa nasce da un soffio”.

Di seguito la scaletta del concerto:

Gli occhi del mondo (Vittorio De Scalzi)

To Love the Land, (Vittorio De Scalzi)

Se io fossi un angelo (Lucio Dalla)

Gli Alberi (Simone Iaquinta)

Starway to heaven (Led Zeppelin)

The sound of silence (Simon and Garfunkel)

Canto (Fabio Concato)

Luna (Riccardo Cocciante)

Accendi la luna (De Moraes)

Moon River (colazione da Tiffany)

Anima (Pino Daniele)

Little wing (Hendrix)

Life on Mars (David Bowie)

La sera dei miracoli (Lucio Dalla)

Il cielo (Renato Zero)

Mother Nature’s son (Beatles)

Breath (Pink Floyd)

Teatro Carlo Felice, Auditorium Montale

Sabato 31 gennaio ore 21

MUSICA

TO LOVE THE LAND

concerto di Michela Centanaro

con Maria Giulia Mensa (voce), Guido Licastro (pianoforte), Delfina Parodi (violoncello), Franco Avran (voce recitante)

Prezzi: biglietto intero 15 euro, ridotto under 13 7 euro.

Informazioni e prenotazioni

Lunaria Teatro

Tel. +39 010 2477045

www.lunariateatro.it

info@lunariateatro.it