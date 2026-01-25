  • News24
Intervento

Tifoso del Genoa colto da infarto in gradinata alla fine della partita contro il Bologna

I soccorritori dell'Anpas hanno salvato la vita all'uomo, 66 anni, praticando la defibrillazione sul posto. Poi il trasporto in ospedale

Genoa Vs Fiorentina Serie A

Genova. Sono molti i tifosi genoani che durante la partita vinta contro il Bologna, oggi al Ferraris, hanno vissuto momenti da cardiopalma ma un uomo di 66 anni, supporter del Genoa, che stava assistendo al match dalla gradinata Sud, ha avuto seriamente un malore: è stato letteralmente colto da infarto.

Il tifoso rossoblù si è sentito male al termine della partita, dopo quegli ultimi minuti rocamboleschi in campo. Non solo un po’ di agitazione: il 66enne è andato in arresto cardiaco.

Subito soccorso dai soccorritori e sanitari dell’Anpas regionale, è stato defibrillato sul posto. Il suo cuore ha ripreso a battere. Stabilizzato, intubato e accompagnato con ausilio dell’automedica, arrivata nel frattempo come da protocollo per accompagnamento in ospedale, in codice rosso ma con parametri vitali nella norma.

Ora il tifoso del Genoa, sopravvissuto all’infarto, si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

