The Ocean Race, il Summit sbarca a Genova. Bucci: “Questa è la sfida della Liguria”

Genova. “La Liguria è una terra stretta tra mare e montagne, che da secoli trova nel mare la propria strada di sviluppo e apertura al mondo. La blue economy è una delle grandi scommesse di Genova e della Liguria: un modello che unisce economia, portualità, tecnologia, tutela dell’ambiente e, come in questo caso, sport. The Ocean Race ha infatti un valore strategico perché non è solo una grande competizione sportiva, ma un evento globale che mette la Liguria al centro. Attraverso lo sport possiamo parlare di sviluppo, ma anche di sostenibilità e di rispetto del mare, che è una risorsa fondamentale. Senza acqua non esisterebbero le città, non esisterebbe la vita”.

Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha portato i saluti all’evento “The Ocean Race Summit Genova: Nudging the New Ocean Society”, svoltosi oggi a Palazzo Ducale, presentato dall’attrice e attivista ambientale Bailey Bass e introdotto dal presidente di The Ocean Race, Richard Brisius.

“Il Grand Finale del 2023 ha dimostrato quanto eventi come questo sappiano creare connessioni tra persone e culture diverse – prosegue Marco Bucci –. La vela insegna ad ascoltare l’ambiente e a convivere con i suoi equilibri. Ed è questo il messaggio più forte di The Ocean Race: guardare al futuro degli oceani con responsabilità. Importante è anche il coinvolgimento dei giovani, non solo nella competizione ma anche nei momenti di confronto come il Summit. La Liguria farà la sua parte, come ha sempre fatto, per accompagnare questa sfida sportiva e ambientale. Perché investire nel mare significa investire nel futuro”.

La sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta questa mattina nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in apertura dei lavori di The Ocean Race Summit.

“Il mare è parte della nostra identità collettiva – ha detto Salis – ovunque la vita ci porti, è il mare a farci sentire a casa: il punto di contatto più immediato con Genova, anche quando siamo lontani. Il mio rapporto con The Ocean Race è iniziato quando ricoprivo il ruolo di vicepresidente vicaria del Coni e ho rappresentato Genova come ambasciatrice in occasione del Grand Finale. Ho poi sostenuto con convinzione la tappa del 2025, che è stata uno dei miei primi impegni da sindaca”.

Salis ha dedicato ampio spazio al legame storico e culturale tra Genova e il mare: “Quasi tutti noi abbiamo un nonno, uno zio o un amico che ha lavorato in mare. Genova è una città che nasce dal mare e vive del mare, e oggi più che mai vogliamo costruire il nostro futuro su questo patrimonio, a partire dai giovani. Anche per questo, abbiamo voluto fin da subito lavorare alla creazione di una scuola interamente dedicata alle professioni della blue economy: per noi è un impegno concreto verso un modello di sviluppo sostenibile, innovativo, capace di creare lavoro e opportunità – Parlare di mare significa anche assumerci la responsabilità di proteggerlo – ha concluso – non può esserci sviluppo senza rispetto per la natura. La tutela degli ecosistemi marini, la lotta alla plastica, l’uso consapevole delle risorse sono scelte civiche, culturali ed economiche che riguardano il futuro delle nostre città e del pianeta. The Ocean Race è un alleato forte nella costruzione di una cultura condivisa della sostenibilità: siamo orgogliosi di questa partnership, e fieri che passi da Genova”.