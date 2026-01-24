Tenta di rubare nel park interrato di Carignano, sorpreso e arrestato dalla polizia locale

Genova. Un cittadino italiano di 44 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo essere stato colto in flagrante nel tentativo di commettere un furto all’interno di un’autorimessa interrata di Carignano.

L’uomo era stato individuato dagli agenti in borghese a bordo di un autobus di linea nell’ambito del progetto Sicurezza in movimento e, a seguito del monitoraggio da remoto tramite il sistema di videosorveglianza cittadina, è stato identificato come soggetto noto per precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno avviato un’attività di osservazione e pedinamento che, partendo dal bus, li ha condotti all’autorimessa di Carignano. Lì, colto in flagrante, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida: questa mattina l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere.

“Sicurezza in movimento – spiega l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – è un servizio che garantisce un presidio quotidiano sul trasporto pubblico locale attraverso controlli mirati a bordo dei mezzi, soprattutto nei punti più sensibili della città, dal centro alle periferie. Solo negli ultimi due mesi, infatti, sono stati presidiati quasi 300 bus su 70 linee, con verifiche sia ai capolinea che alle fermate, coinvolgendo anche le fermate della metropolitana ritenute più a esposte a rischio degrado, in ottica di rafforzare la prevenzione, la deterrenza e la sicurezza percepita. È un servizio che sta dando ottimi risultati, grazie anche alle segnalazioni da parte dei cittadini e del personale Amt sulle situazioni di disagio”.