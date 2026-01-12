  • News24
Commercio

Incontro tra il Comune e la titolare della tabaccheria di Brignole a rischio chiusura

L'assessora Beghin: "Ci siamo attivati per studiare possibili soluzioni o alternative che consentano la prosecuzione del servizio e la conservazione dei posti di lavori"

Genova. L’assessora al Commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici la titolare della tabaccheria della stazione ferroviaria di Brignole.

“L’incontro di stamani – spiega l’assessora – è stato molto utile per comprendere la situazione che la titolare e i suoi dipendenti si stanno ritrovando ad affrontare. È innegabile che in questi anni il negozio abbia svolto anche una funzione sociale, e proprio per questo la chiusura definitiva sarebbe un danno che andrebbe oltre l’aspetto economico. Come assessorato ci siamo attivati per studiare possibili soluzioni o alternative che consentano la prosecuzione del servizio e la conservazione dei posti di lavori a esso collegati”.

Nei giorni scorsi aveva raccolto in poco tempo oltre 1.600 firme la petizione online che prova a evitare la chiusura dell’edicola-tabaccheria della stazione di Brignole, gestita da oltre 35 anni dalla titolare Mirella Strata.

