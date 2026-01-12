Nuovo supermercato in via Carrara, lavori ultimati: aprirà il 22 gennaio e sarà il più grande del levante genovese

Genova. Sono terminati i lavori di costruzione e allestimento del nuovo supermercato di via Carrara, a Quarto, che quindi si appresta ad aprire al pubblico. Il marchio, come è noto, sarà Basko e lo spazio di vendita sarà affiancato anche da aree dedicate alla ristorazione e alla pratica sportiva.

Nei mesi scorsi la sua realizzazione è stata accompagnata da non poche polemiche riguardo l’opportunità dell’intervento, ma i lavori non si sono mai fermati: il prossimo 22 gennaio è quindi prevista la sua apertura, con una superficie di circa 1.500 metri quadrati che lo rende il supermercato di medie dimensioni più grande del levante cittadino.

Uno degli elementi distintivi dell’intervento urbanistico ha riguardato la copertura dell’edificio, destinata a funzioni collettive. Sul tetto sono stati realizzati due campi da calcetto, che verranno ceduti all’Istituto dei Salesiani dell’Opera Don Bosco – proprietario dell’area – e un campo da padel gestito da privati. All’interno del punto vendita trova inoltre spazio un Bistrot da 80 posti, pensato come area di sosta e socialità per i residenti.

Giovanni D’Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross, ha sottolineato come l’obiettivo dell’operazione sia quello di offrire un presidio capace di rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie, migliorando al contempo il tessuto sociale e urbano di Quarto. Il supermercato osserverà un orario continuato, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle 21:00.