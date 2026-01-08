Genova. La Uiltucs si schiera a favore delle chiusure domenicali dei supermercati, proposta lanciata dal presidente di Ancc Coop Ernesto Dalle Rive per contenere costi e spese in un periodo storico in cui i consumi delle famiglie si sono notevolmente ridotte.

Supermercati chiusi la domenica, la proposta di Ancc Coop

Dalle Rive ha avanzato l’idea a margine della condivisione del rapporto Coop sulle previsioni e i consumi del 2026, sostenendo che le principali imprese del sistema Coop “ora vedono con favore la chiusura la domenica, e vogliamo vedere se è possibile aprire dei tavoli di confronto con Federdistribuzione e l’Associazione della distribuzione moderna (Adm), se si può arrivare a una visione condivisa”.

La Uiltucs ligure dal canto suo si è detta favorevole ai supermercati chiusi la domenica e nei festivi “per rendere sostenibili i tempi di vita e di lavoro delle famiglie dei dipendenti del terziario”.

“La liberalizzazione avvenuta col governo Monti ha danneggiato il benessere di migliaia di lavoratrici e di lavoratori ed è sempre stata considerata sbagliata dalla Uiltucs Liguria – spiegano Marco Callegari e Cristina D’Ambrosio, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale Uiltucs Liguria – Per contro, una riduzione delle giornate di apertura da 7 a 6 potrebbe generare benessere per gli addetti del terziario e risparmi per le imprese. A questo punto, l’obiettivo è avviare un confronto nel terziario che apra alla possibilità di onorare domeniche e festività ma anche di maggiorare al 50% la retribuzione per coloro i quali lavoreranno la domenica e al 100% per chi sarà presente nei festivi”.

La Uiltucs concorda sul fatto che il modo di fare acquisti degli italiani sia oggi cambiato, e che si possa agire di conseguenza: “Le persone non fanno acquisti solo al sabato o alla domenica in questo Paese. Il mercato è cambiato. Il processo prospettato da Ancc Coop consente di non far perdere fatturato alle imprese ma riapre la via per un lavoro sempre più sostenibile”.