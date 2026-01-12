Subappalti Fincantieri, Fiom: “Decine di lavoratori da mesi in attesa del salario”

Genova. “Da alcuni mesi si sono manifestate forti criticità sulla regolarità del pagamento dei salari per alcune decine di lavoratori operanti in diverse ditte dell’arredamento navale in subappalto Fincantieri”. Lo denuncia il sindacato Fiom Cgil, che chiede incontro urgente alla direzione centrale Fincantieri.

“Complice il cambio di appaltante e la manifesta ed evidente fragilità di queste aziende, a pagarne le spese sono i lavoratori. Buste paga non consegnate e bonifici non effettuati – si legge in una nota dei metalmeccanici – e l’appaltante è una società controllata al 100% da Fincantieri”.

“Da subito abbiamo segnalato queste criticità alla direzione aziendale ma, visto il perdurare della problematica, da fine dicembre i lavoratori stanno lottando per vedere riconosciuto il loro giusto salario – prosegue la Fiom – recentemente è stato firmato un protocollo che da garanzie in termini di regolarità retributiva e continuità lavorativa ai lavoratori operanti negli appalti in Fincantieri. Occorre risolvere in breve tempo questa situazione indegna e lavorare per estendere le garanzie previste dal protocollo anche nelle ditte in subappalto”.