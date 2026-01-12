  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Metalmeccanici

Subappalti Fincantieri, Fiom: “Decine di lavoratori da mesi in attesa del salario”

Il sindacato chiede un incontro urgente alla direzione e di estendere le garanzie previste per gli appalti anche per questa categoria di lavoratori

Fincantieri, presentata a Sestri Ponente la gigante Scarlet Lady

Genova. “Da alcuni mesi si sono manifestate forti criticità sulla regolarità del pagamento dei salari per alcune decine di lavoratori operanti in diverse ditte dell’arredamento navale in subappalto Fincantieri”. Lo denuncia il sindacato Fiom Cgil, che chiede incontro urgente alla direzione centrale Fincantieri.

“Complice il cambio di appaltante e la manifesta ed evidente fragilità di queste aziende, a pagarne le spese sono i lavoratori. Buste paga non consegnate e bonifici non effettuati – si legge in una nota dei metalmeccanici – e l’appaltante è una società controllata al 100% da Fincantieri”.

“Da subito abbiamo segnalato queste criticità alla direzione aziendale ma, visto il perdurare della problematica, da fine dicembre i lavoratori stanno lottando per vedere riconosciuto il loro giusto salario – prosegue la Fiom – recentemente è stato firmato un protocollo che da garanzie in termini di regolarità retributiva e continuità lavorativa ai lavoratori operanti negli appalti in Fincantieri. Occorre risolvere in breve tempo questa situazione indegna e lavorare per estendere le garanzie previste dal protocollo anche nelle ditte in subappalto”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.