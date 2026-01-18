Studente ucciso a scuola alla Spezia, lutto cittadino il giorno dei funerali

La Spezia. Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno della celebrazione dei funerali di Youssef Abanoub, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato da un compagno all’interno dell’istituto scolastico Domenico Chiodo.

La data dei funerali non è ancora stata resa nota, in attesa degli sviluppi giudiziari. La decisione di proclamare il lutto cittadino è stata presa nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui ha partecipato anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

“Invito la cittadinanza a vivere questo momento con raccoglimento, rispetto e senso di responsabilità”, ha concluso Peracchini.