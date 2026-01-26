  • News24
Momenti d'ansia

Entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso: denunciato 16enne

E' successo questa mattina all'Odero di Sestri Ponente. Il minore dopo la denuncia è stato affidato alla madre

Genova. Momenti di ansia questa mattina all’Ipsia “Attilio Odero” di Sestri Ponente, dove un ragazzo di 16 anni è entrato a scuola con quella che sembrava un’arma.

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione al 112 da parte della preside dell’istituto professionale, allertata da alcuni studenti che avevano notato il loro compagno in possesso di quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Genova Sestri Ponente e di Sampierdarena, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile di Genova. Durante i controlli i militari dell’Arma hanno effettivamente trovato nella disponibilità dello studente una pistola scacciacani a salve, che tuttavia era priva del previsto tappo rosso che consente di distinguerla da un’arma vera.

Il 16enne è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e affidato alla madre, come disposto dalla Procura per i minori.

