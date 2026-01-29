Studentato nell’ex manicomio di Quarto, Cdp pronta all’investimento. Salis: “Genova sarà città universitaria”

Genova. Il progetto di realizzare un grande studentato all’interno del parco dell’ex manicomio di Quarto fa un passo avanti. Cassa Depositi e Prestiti sarebbe infatti interessata a finanziare la costruzione di questo grande campus universitario nel Levante cittadino, e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare un primo sopralluogo tecnico per capire come impostare la progettazione.

A dare la notizia la sindaca di Genova Silvia Salis a margine della giunta itinerante che questa mattina si è riunita nel Municipio 9 Levante: “È un progetto importante per Genova, perché potrebbe davvero fare la differenza nella costruzione di una città universitaria, creando una filiera economica, una industria, molto rilevante”.

Il progetto già anticipato durante la campagna elettorale di Silvia Salis vorrebbe rispondere alla cronica carenza di posti letto per gli studenti fuori sede che scelgono Genova. Secondo le stime sono 9.000 i posti che mancano. La progettazione e la realizzazione dello sdentato di Quarto si aggiungerebbe quindi a gli altri progetti già in corso da parte di Unige

Il sopralluogo dei tecnici di Cdp al momento non è ancora stato calendarizzato, ma sarà necessario per capire come definire il progetto: “Non vogliamo che sia solo un dormitorio – ha precisato la sindaca- l’idea è quella di realizzare anche una rete di servizi sia in funzione degli ospiti dello studentato come laboratori spazi di studio ma anche di connessione con la città.

“Un progetto molto ambizioso e molto importante per questo territorio – ha aggiunto il presidente del Municipio 9 Levante Federico Bogliolo – dobbiamo mettere a sistema tutte le realtà che oggi abitano e vivono e lavorano in questi luoghi per valorizzare ulteriormente questo Polo urbano che con sedentato può trovare una nuova vita.”